Cuatro médicos cubanos anuncian demanda contra la OPS por Más Médicos

La OPS supuestamente sirvió como "intermediario" financiero y permitió la transferencia de 1,500 millones de dólares de Brasil a Cuba por medio de la cuenta Citibank de ese organismo en Washington, DC, además, dijo el juez James E. Boasberg, la OPS retuvo el 5% de esos fondos, unos 75 millones de dólares como honorarios por sus servicios.

Trabajo forzoso

De acuerdo al tribunal federal, esa actividad comercial, así como la retención de tarifas, reafirma la denuncia de los médicos cubanos de que la OPS se benefició del trabajo forzoso de los profesionales de la salud de la Isla en Brasil.

A la espera de cómo fluyen dichas demandas, Bloomberg Law aclara que la OPS no es inmune sanciones por este tipo de violaciones, y que en EEUU la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no protegen a la OPS, pues no son leyes nacionales.

El régimen de Cuba decidió retirar de manera repentina a finales de 2018 a los cerca de 11 000 médicos cubanos que se encontraban en el país suramericano, luego de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro exigiera que los galenos recibieran todo su salario y pudieran llevar a sus familias a Brasil.

Desde hace varios años médicos cubanos que han abandonado las llamadas “misiones médicas”, así como organizaciones internacionales, han denunciado al régimen de La Habana trabajo forzoso o esclavitud del siglo XXI, aunque el régimen de la isla se ha empeñado en negar dichas acusaciones, pese a las constantes denuncias de explotación laboral.