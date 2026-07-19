domingo 19  de  julio 2026
SUCESOS

Sismo en Perú deja seis víctimas fatales y decenas de viviendas destruidas

Las autoridades atribuyen los mayores daños a la escasa profundidad del temblor y a la fragilidad de las construcciones de adobe

Captura de la cuenta de Twitter @bomberosPE que muestra los daños ocasionados tras un seísmo en un edificio de la calle Mariscal Castilla de Yurimaguas, Perú.

Captura de la cuenta de Twitter @bomberosPE que muestra los daños ocasionados tras un seísmo en un edificio de la calle Mariscal Castilla de Yurimaguas, Perú.

EFE / @bomberospe
Una niña camina junto a los restos de una casa destruida por un terremoto en el departamento de Amazonas, noreste de Perú, el 28 de noviembre de 2021.

Una niña camina junto a los restos de una casa destruida por un terremoto en el departamento de Amazonas, noreste de Perú, el 28 de noviembre de 2021.

Archivo AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA_ Un sismo de magnitud 5,1 que se registro el sábado en una región andina de Perú dejó seis personas fallecidas y 32 heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Tenemos reportado seis personas fallecidas y 32 heridos", dijo el primer ministro Luis Enrique Arroyo al canal de televisión TV Perú.

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El movimiento sísmico ocurrió a las 21H24 locales (02H24 GMT) a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima, en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Por lo alejado del lugar los primeros reportes preliminares no informaban de fallecidos.

"El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado", dijo un poblador de Chongos Bajo al canal N de televisión.

Según explicó Vásquez, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

Daños en la zona afectada

"Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que se les ha llevado carpas y frazadas", indicó el funcionario.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiático.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población.

FUENTE: Con información de AFP

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