Cuba: advierten que citar a declarar a una niña "es un horror"

“Ningún oficial de policía puede citar a declarar a un menor de edad, mucho menos de esa edad, porque no puede interactuar con la niña”, argumentó también que no existe “una instrucción del Tribunal Supremo que indica que la forma en que las autoridades interactúan con menores de esa edad tiene que ser a través de un especialista, un psicólogo preparado y especializado para tratar con menores, y se hace por la vía de exploración si el menor en algún momento fue testigo de la comisión de un delito”.

La especialista opinó además que de haber sido una equivocación, la citación demuestra la “la falta de supervisión de los actos de las autoridades policiales”, por parte del poder judicial en Cuba.

“Sea lo que sea, intencional o error, la persona que citó a esta niña debería responder, porque esa es una violación total de la legalidad, ningún niño debería ser llamado a una estación de policía, por el impacto psicológico que puede tener eso en un niño. Los policías tienen armas en la cintura, a las estaciones llegan constantemente personas arrestadas, o sea, no es un escenario donde tú puedas llevar a un niño”, expresó.

El pasado 7 de agosto se conoció que la menor recibió una citación para declarar. Al momento, la ONG Prisoners Defenders hizo la denuncia del hecho en las redes sociales y compartió una imagen de la citación escrita entregada en el domicilio de la abuela paterna de la niña, también fue citada y amenazada con acusaciones de desobediencia a la dictadura del régimen.

El manuscrito detalla que tanto la niña como su abuela deben acudir a la estación de la PNR El Capri, en Arroyo Naranjo, con el “oficial Robert”. La denuncia señala que de no presentarse la niña, será acusada de “desobediencia”.

De acuerdo con dicha ONG, la familia expresó su negativa de llevar a la niña a la citación y ha pedido apoyo para que esta “locura” se aclare y se detenga.

Habla la madre

Yunisleydis Ríos Pao, madre de la niña, informó que la Seguridad del Estado le entregó a la abuela paterna la citación, destacando que no se la entregaron a ella como madre de la menor.

Al momento de la entrega de la citación, la abuela paterna explicó a las autoridades del régimen que la menor tiene apenas tres años de edad, pero igualmente fue citada y le indicaron que "debía presentarse", denunció la madre de la menor.

En una comunicación enviada por Yunisleydis Ríos Pao a Diario Las Américas, expresó "no sé la intención, sólo digo que mi hija tiene tres años de edad, y que la han citado para una estación de policía (...) si lo hicieron con la intención de citarme a mí, yo iré a nombre de mi hija para ver qué es lo que pasa, lo único que puedo decirle a ellos es que si la intención de ellos es amenazarme, les digo, que a mi hija no le pase nada, ni a mi familia porque todo va ser culpa del gobierno, porque a una niña no se la manda una citación y menos con la edad que tiene mi hija, tres años de edad".

