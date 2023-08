Díaz-Canel: el turismo cubano retrocedió "al nivel de 1997"

"Las estadísticas nos devuelven al nivel de 1997, un retroceso de 23 años" , respondió el dictador al ser interrogado sobre la crisis económica que vive el país y las cifras a nivel turístico que no vuelven ni a los niveles pre-pandemia. Como es costumbre, responsabilizó al embargo de EEUU sobre la realidad cubana.

"El turismo es un sector estratégico para la economía cubana. En los años del 2015 al 2019, la tasa de crecimiento medio de nuestra economía fue del 1,8%, mientras el turismo lo hacía al 5,8%, la segunda tasa más dinámica detrás de la construcción", afirmó Díaz-Canel.

Otro de los justificativos que utilizó para excusar la crisis fue la llegada del COVID-19. "Cuba, que había iniciado 2020 con un aceptable desempeño -más de 981.900 viajeros tan sólo en el primer trimestre-, se ve obligada a decretar cierre de frontera el 24 de marzo".

Cuba - La Habana/AP Un vehículo con turistas pasa frente al hotel Riviera, en La Habana, Cuba. AP/Archivo

Caso omiso al chikungunya

Recientemente España reportó un aumento de ciudadanos con enfermedades tropicales como chikungunya desde su llegada de Latinoamérica, específicamente de Cuba, reseña el diario El País.

España no ha reportado casos propios de chikungunya desde el año 2015, sin embargo, en localidades como Madrid, Andalucía y Cataluña se han detectado un centenar de pacientes desde enero de 2023.

Madrid detectó este año 59 casos de chikungunya, 38 de ellos (el 81%) en personas procedentes de Paraguay y el resto de Cuba, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Tanzania, Uganda, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Camboya. Los centros médicos de Andalucía reportan 35 casos importados de chikungunya en lo que va de año.

El régimen de Cuba no se ha pronunciado al respecto y no ha indicado sus índices de chikungunya. En lo que va de 2023, la dictadura no ha emitido boletines epidemiológicos, sin embargo, en el año 2022 Cuba debió admitir la epidemia de dengue que azotó la isla y afectó principalmente a niños, reseña el portal web Diario de Cuba.

