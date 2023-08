Cuba: 6.000 trabajadores sin cobrar por falta de efectivo

GUANTÁNAMO .- Miles de trabajadores públicos de la provincia de Guantánamo, Cuba , no han recibido el pago correspondiente a su salario del mes de julio debido a la escasez de efectivo en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), según reseña el medio oficialista de la dictadura Venceremos .

Según Emnier Savón Cotilla, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), todo el protocolo previo al pago de los salarios y beneficios se cumplió, sin embargo, el problema radica en la liquidez de efectivo que debe tener la entidad bancaria.

El problema “no está en las unidades presupuestadas ni en la asignación del dinero, tampoco tiene que ver con deficiencias en operaciones o malos procedimientos sino, exclusivamente, con la falta de liquidez (efectivo) en Bandec”, dijo el vocero.

La situación se agudiza para el personal de Educación pues, se espera el pago de las vacaciones del mes de agosto.

“En julio, además del pago regular de cada mes, se sumaron las vacaciones de agosto en Educación, el sector con más empleados de la provincia, con más de 28.300 y, por tanto, el de mayor peso”, enfatizó Savón.

No es la primera vez en el año que los trabajadores no reciben de manera oportuna su dinero, el funcionario público admitió que el hecho “incumple lo suscrito en el Convenio colectivo de trabajo, y este año ha ocurrido en varias ocasiones, por la misma falta de liquidez”.

Adiós ahorros

En Cuba, un país golpeado económicamente y empobrecido por las malas prácticas del régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel, es casi imposible contar con dinero ahorrado. Pues, la misma dinámica diaria imposibilita que el cubano común pueda hacerlo.

En medio de la crisis desatada y la angustia por no saber cuándo podrá recibir su salario, la población afectada ha intentado resolver de distintas maneras. Pedir dinero prestado y utilizar los pocos recursos reservados con los que se cuenta son algunos de los extremos a los que han tenido que recurrir.

Uno de los entrevistados por el portal web Venceremos relata que por no poder cancelar a tiempo se quedó sin el suministro eléctrico.

Por su parte, un joven profesor declaró al medio que: “Esta vez se rompió el récord de tardanzas. Si pasan estas cosas ahora, no me imagino cómo será cuando nos paguen por tarjeta magnética, porque en los cajeros no hay dinero. Es preferible que sigamos cobrando por nómina".

'Corralito financiero'

La dictadura de Cuba, a través Banco Central de Cuba, oficializó el llamado "corralito financiero" en la isla desde este jueves 3 de agosto. Lo que significa que los pagos de salarios e intercambios financieros de la economía serán a través de transacciones electrónicas y no de efectivo cuando las sumas excedan los 5.000 pesos cubanos (CUP), poco más de $208 a la tasa oficial.

Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, dijo en declaraciones a la prensa que "se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5.000CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores (...), pero todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas".

El BCC argumenta que la medida busca la "bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía y con la población", así como la reducción del uso del dinero en efectivo, cuya escasez es motivo de quejas frecuentes de los cubanos.

Como varios expertos han anticipado, la actual medida buscaría tomar control sobre los intercambios monetarios de los cubanos, obligándolos a depositar su dinero en las instituciones financieras estatales en las que de sobra se ha visto que no confían.

FUENTE: Redacción/CubaNet/Venceremos