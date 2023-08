Madre cubana advierte peligro para su familia tras citación de Policía a su hija de 3 años

Rios Pao, madre de la niña, informó que la Seguridad del Estado le entregó a la abuela paterna la citación, destacando que no se la entregaron a ella como madre de la menor.

Al momento de la entrega de la citación, la abuela paterna explicó a las autoridades del régimen que la menor tiene apenas tres años de edad, pero igualmente fue citada y le indicaron que "debía presentarse", denunció la madre de la menor.

Citación.jpg Citación de la Seguridad del Estado cubano para la menor Leadi Kataleya Naranjo de tres años, hija del preso de conciencia, Idael Naranjo Pérez, detenido en las pasadas protestas del 11J. DLA

La citación es para acudir a la oficina de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Capri, está pautada para el 08 de agosto a las 2:30pm, la madre de la menor aseguró desconocer el motivo de la citación policial contra su pequeña hija.

En una comunicación enviada por Yunisleydis Ríos Pao a Diario Las Américas, expresó "no sé la intención, sólo digo que mi hija tiene tres años de edad, y que la han citado para una estación de policía (...) si lo hicieron con la intención de citarme a mí, yo iré a nombre de mi hija para ver qué es lo que pasa, lo único que puedo decirle a ellos es que si la intención de ellos es amenazarme, les digo, que a mi hija no le pase nada, ni a mi familia porque todo va ser culpa del gobierno, porque a una niña no se la manda una citación y menos con la edad que tiene mi hija, tres años de edad".

