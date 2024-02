Cuba anuncia entrada en vigor del "paquetazo" económico

La postergación previa del aumento de precios, anunciada el 31 de enero, se atribuyó a un supuesto incidente de ciberseguridad en los sistemas de comercialización. Sin embargo, según la viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, tras la recuperación de estos sistemas, se decidió proceder con la actualización de los precios a partir de la fecha mencionada.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, explicó que esta medida responde a la necesidad de ajustar los precios para reflejar los costos reales, considerando las dificultades derivadas del bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos, la crisis económica global y los conflictos internacionales.

El incremento de precios se aplicará únicamente en la venta minorista de combustible, no en la mayorista. Además, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, señaló que el aumento del precio del gas licuado aún no se implementará. Destacó que estas medidas no buscan fines recaudatorios, sino fomentar el ahorro.

Por otro lado, se anunció la creación de una cadena de servicentros en dólares para turistas y extranjeros, eliminando así el subsidio para estos clientes.

El "plan económico" de la dictadura también contempla aumentos en otros servicios como la electricidad y el agua, así como la eliminación del subsidio universal a la canasta básica de alimentos. El gobernante designado cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que estas decisiones tendrán impacto en diversas áreas de la economía, al anticipar que el aumento en el precio del combustible afectará el costo de otros servicios y productos.

FUENTE: Con información de Cubanet