viernes 16  de  enero 2026
Déficit

Cuba apenas satisface el 50% de sus necesidades de electricidad; crisis aumentará tras salida de Maduro

Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad por la falta de inversión

Un hombre transporta objetos cerca de una casa que muestra un cartel del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, en La Habana el 14 de enero de 2026.

Un hombre transporta objetos cerca de una casa que muestra un cartel del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, en La Habana el 14 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANACuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente Donald Trump, apenas logró satisfacer la mitad de su necesidad diaria de electricidad en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados.

Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
POLÍTICA

Cuba se queja de la ayuda enviada por EEUU a la isla, la califica de "manipulación política"
Las urnas con los restos de los 32 mercenarios cubanos que murieron durante la incursión estadounidense para capturar al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro.
POLÍTICA

Cuba entierra a sus 32 mercenarios caídos en operativo de extracción de Maduro en Venezuela

La demanda horaria promedio de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios hora (MWH), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MWH, según cálculos basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El monitoreo muestra que la tendencia se mantuvo en la primera quincena de 2026.

La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.

Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una generación de entre 300 y 400 MWh diarios, para fines de diciembre superaron los 3.000 MWh diarios.

La hora pico

Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad por la falta de inversión que ha sido destinada para la construcción de hoteles de lujo.

Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.

Escasez crónica de inversión

Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.

Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.

Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.

El régimen se justifica, afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
Precaución

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza por alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados