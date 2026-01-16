Cuba apenas satisface el 50% de sus necesidades de electricidad; crisis aumentará tras salida de Maduro

Un hombre transporta objetos cerca de una casa que muestra un cartel del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, en La Habana el 14 de enero de 2026.

LA HABANA — Cuba , que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente Donald Trump , apenas logró satisfacer la mitad de su necesidad diaria de electricidad en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados.

Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.

La demanda horaria promedio de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios hora (MWH), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MWH, según cálculos basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El monitoreo muestra que la tendencia se mantuvo en la primera quincena de 2026.

La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.

Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una generación de entre 300 y 400 MWh diarios, para fines de diciembre superaron los 3.000 MWh diarios.

La hora pico

Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad por la falta de inversión que ha sido destinada para la construcción de hoteles de lujo.

Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.

Escasez crónica de inversión

Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.

Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.

Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.

El régimen se justifica, afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.

