Trump y Marco, libertadores. Cuidémoslos; dianas de Cuba narcocomunista

Una bestia errante, pero con un único objetivo, encontrar y no soltar a su presa; y mantenerse a cualquier precio en su coto de caza. Esta fiera herida es como un tiburón sobre el bote de un pescador, sabe que su vida ya es finita y la defiende a cualquier precio, atacando a todo los que estén cerca y moviéndose en contorsiones bruscas en el pequeño recinto para escapar y saltar al mar y vanagloriarse en su reino.

Aquel animal salvaje y agresivo es la representación actual de Cuba comunista; que es mucho peor que el animal indómito en su percepción de su pronta extinción de la vida y la pérdida de su reino, pues son individuos crueles y de extrema violencia, depredadores de la libertad y los derechos humanos y capaces de realizar cualesquiera cosas para mantener su poder tiránico en su supuesta propiedad isleña.

El régimen castrocomunista es un poderoso criminal en el poder del Estado. Ahora asustadizo como la bestia acorralada, por su visión y conducta ante los hechos de la detención del prófugo de la justicia estadounidense, el narcodictador Nicolás Maduro Moros, llevado a la cárcel del Centro Metropolitano de Detención, en Nueva York, 3 de enero de 2026, por la operación Resolución Absoluta.

La vanagloria y arrogancia del régimen cubano, con sus tropas élites de la Seguridad del Estado (DSE) y la Fuerzas Armadas Revolucionaria (FAR), fueron destrozadas magnánimamente por los comandos elites de las Fuerzas Deltas y el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones (Night Stalkers), en la acción de rendición, captura y extracción del mandatario Maduro. Significando una humillante derrota al régimen castrocomunista.

Las fuerzas élites militares cubanos castristas tenían secuestrados a Nicolás Maduro en su sofisticado búnker en Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, para asegurar la ocupación y el proyecto colonial de Cuba.

Los guardaespaldas cubanos murieron todos (32) en el recinto por la superioridad técnica-militar y sapiencia de las tropas estadounidenses. No cayeron como héroes, sino como mercenarios; estaban defendiendo a un cruel tirano, usurpador de la soberanía del pueblo de Venezuela.

Estos militares cubanos estaban encargados de proteger y mantener a Maduro con vida o muerto en territorio venezolano y su orden era igual al batallón de fusileros de Lenin y de Stalin, usados en las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial.

El narcodictador Nicolás Maduro permaneció en la Base Naval de Guantánamo. No se conoce el tiempo exacto, aunque lo importante fue su estancia en Guantánamo Bay, Cuba y la cúpula gobernante, que tanto habla de pelear contra el imperialismo, incluso, el designado Miguel Díaz-Canel le puso el apellido de Yankee en Moscú; pero en su discurso, el día de la rendición de Maduro, solo habló de dar la sangre y la vida, mas no fue a rescatar a Maduro en la base de Guantánamo.

Por supuesto, este descalabro y bochorno militar cubano en Venezuela posiblemente será vengado por la cúpula del régimen castrista y actuará a la manera de los ataques sónicos o síndrome de La Habana, que hasta hoy tienen disociados o confundidos a las autoridades norteñas y, como matón y cobarde en su actuación subrepticia, recordará su esencia estalinista y enviará a su Mercader.

El caso de Ramón Mercader, en esta modernidad, no sé si pudiera consumar su crimen ante una excepcional especialización de la protección presidencial. No obstante, alguno de esos matones lobos solitarios consumaron parcialmente sus proyectos, los sucesos de los presidentes Donald Trump y Ronald Reagan.

Sin embargo, la efectividad segura de un sicario en un proceso conspirativo de estado, al modo de la situación que enroló a la víctima el papa Juan Pablo II, pudiera concluir con un resultado favorable a los victimarios.

Lo cierto, los Mercader han sido muy eficaz en esta última década del siglo XXI, por ejemplos:

Charles James Kirk, 31 años, fundador del tanque pensante (Think Tank) Turning Point USA, Montgomery, en 2012. Tuvo una gran influencia en la juventud universitaria estadounidense y en la red de Internet. La revista Forbes lo incluyó en la lista 30 Under 30, en la categoría de ley y política en 2018. Asesinato político, 10 de septiembre de 2025, Valley University, Orem, Utah, Estados Unidos.

Fernando Villavicencio Valencia, 63 años, periodista y sindicalista, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador (2021–2023) y presentó su candidatura por el Movimiento Concertación para la presidencia de Ecuador del 2023. Ese año, el 9 de agosto, se ejecutó el magnicidio, en la ciudad de Quito, Ecuador.

Miguel Uribe Turbay, 39 años, senador (2022-2025) y buscaba la nominación a la candidatura por el partido Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026. Asesinado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Jair Messias Bolsonaro, 70 años, presidente de la República Federativa de Brasil (2019-2023). El 6 de septiembre de 2018, durante un acto político en su campaña como candidato presidencial, fue hospitalizado de gravedad después de un ataque con arma blanca (cuchillo) en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Hoy es un preso político, perseguido por el Gobierno y el Estado brasileños.

También de histórica relevancia, es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien por la judicialización política fue puesto injustamente en prisión domiciliaria y considerado un prisionero político. Gracias a la aún fuerte democracia y justicia, que no la han podido secuestrar la izquierda radical colombiana, fue puesto en libertad por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el 2025.

Casi todos estos lobos solitarios tienen un patrón perfecto, que pudiera orientar hacia una corporación poderosa de la existencia de autores intelectuales del incidente o un conocimiento real de las autoridades que por conveniencia miraron hacia el otro lado hasta la consumación del magnicidio.

Trump ha expuesto su admiración por el 25º presidente de EEUU, William Mckinley (1897-1901), inclusive, restituyó este nombre al monte más alto de la Unión Americana, en Alaska. Una de las situaciones tristemente célebre en relación con el presidente McKinley fue su asesinato político por un lobo solitario durante su mandato en 1901.

La prominencia de personalidades defensoras de la cultura occidental ha desquiciado a la izquierda radical en EEUU y el mundo. Asimismo, la detención del prófugo de la justicia Nicolás Maduro y la revelación de mercenarios cubanos castristas en Venezuela, que junto a las promesas de Trump y Marco, el próximo objetivo es la liberación del pueblo cubano, han herido de muerte a una fiera que solo busca su venganza Mercader para evitar completar el año del desastre.