Cuba: Arriba buque con gas licuado, pero no alcanzará para todos

"El barco trae 9.377 toneladas de GLP que se distribuirán tanto a la población como al sector estatal que necesita este combustible. El buque, que inició la descarga desde las seis de la tarde de este jueves, debe depositar poco más de 1,300 toneladas en esa provincia, para distribuir en el territorio oriental. Están creadas todas las condiciones para el llenado y el traslado hasta los puntos de venta de las balitas", aseguró el director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo, Irenaldo Pérez Cardoso, en conferencia de prensa citada por Cubadebate y reseñada en Diario de Cuba.

El buque trasladará el GLP a La Habana el próximo 3 de diciembre. Luego viajará a Matanzas y a Nuevitas, Camagüey, desde donde regresará a Santiago de Cuba para realizar una segunda descarga, antes de volver a la capital

Respecto a la región central del país, Pérez Cardoso aseguró que se garantiza la producción de la refinería de Cienfuegos, "la cual trabaja actualmente de manera estable y cuya producción tiene como destino Cienfuegos, Villa Clara y la Isla de la Juventud", citó el medio oficial.

Aunque la nueva carga de GLP es una nueva noticia para los cubanos, el directivo reconoció que "no se suplirá toda la demanda", ya que "ha habido un bache en la entrega de combustible por la llegada del producto".

Como es habitual en el discurso del régimen cubano, Pérez Cardoso justificó el atraso en la llegada del gas con el embargo de Estados Unidos.

"En el pasado, nosotros hacíamos pagos parciales, a partir de acuerdos comerciales con los armadores de los barcos, y de esta manera se descargaba parte del producto. En la actualidad, se nos exige el pago del 100%, además de que se incrementa el costo del flete. También ha habido nuevas dificultades con los procesos de transferencia bancaria, pues desde mediados de mes estamos tratando de hacerlo y no se logra pagar a los proveedores con la inmediatez que se requiere", admitió.

Con la distribución que comenzó este viernes, se garantiza la distribución en las provincias orientales de Cuba y, con el depósito que se hará en La Habana, se proveerá a la zona occidental hasta Mayabeque, informó Pérez Cardoso.

Añadió que, con la disponibilidad actual, debe existir una cobertura de 17 a 20 días. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, casi la mitad de los clientes de gas licuado en Cuba no pudieron comprar el combustible en el envío anterior.

"Hay un reclamo de la población de los clientes que no pudieron acceder en la entrega anterior. De 1.700.000 clientes en total en la nación, el 20% de los clientes en La Habana, Artemisa y Mayabeque no pudo acceder al servicio (99.000 clientes), mientras que, en el resto del país, se estima que unos 735.000 clientes no lograron comprar el producto (63%)", detalló Pérez Cardoso.

La solución del régimen para suplir el déficit es que, en La Habana, Mayabeque y Artemisa, durante los primeros cuatro días, solo podrán adquirir el GLP aquellos clientes que no pudieron comprarlo en el envío anterior.

En el resto de las provincias, los clientes que no pudieron comprarlo antes tendrán prioridad durante cinco días.

