Cuba: Artistas y grupos independientes limpian costa de Cojímar

El rapero y activista Yosmel Sarrías, conocido como Sekou, es coordinador del proyecto Color Cojímar, que persigue la recuperación de esa zona costera en Cuba.

"En la desembocadura del río se acumulan desechos provenientes de localidades como el Cotorro, Guanabacoa, el reparto Bahía, los residuos de la empresa mixta Suchel Camacho, que vierte contaminantes en el río, entre otros. Y todo eso va a parar a la playa", dice.

Alian Acosta, joven músico, artista visual y miembro Color Cojímar, apunta que cuando era niño "la playa no estaba tan sucia" como ahora.

Ante el aumento de los desechos, los mismos residentes en el pueblo costero llevan años organizando limpiezas, pero la situación empeora. Así lo considera Ana Luisa Escobar, coordinadora del proyecto social Guarida de Sueños, que tiene como objetivo el rescate de las costas y el trabajo en la comunidad con niños y jóvenes.

Los trabajadores de la pesquera de Cojímar ayudan, por su parte, en la recuperación repoblando los manglares. Aunque contra esto juegan asentamientos irregulares cuyos habitantes los cortan para en esos espacios hacer sus precarias viviendas, dice Omar Elosegui, de la empresa Saneamiento Básico.

Además de los plásticos, latas, y otros residuos, que vierten visitantes y residentes al río, a este llegan aguas albañales provenientes de Alamar, con más de 90.000 habitantes.

"Antes el río no estaba tan sucio", recuerda Elosegui. "Pero con el paso del tiempo se ha ido contaminando más, pues el alcantarillado de Alamar no se limpia hace mucho y se desborda, además no estaba diseñado en un principio para tanta población".

Los activistas, añade Elosegui, han advertido a las autoridades sobre el paso de ciclones que propician la entrada de plantas contaminantes a la playa, pero no han tenido respuesta.

Los grupos preocupados por el medioambiente y los trabajadores de la pesquera quieren poner una trampa en el río que retenga parte de la suciedad, similar a la instalada en el río Almendares, pero los recursos para ello no llegan.

Proyectos como Color Cojímar, Guarida de Sueños, el Club de Motos Alto Voltaje realizan, con sus medios, las labores de limpieza en las costas de Cojímar, sin ayuda de instituciones y colaborando entre ellos.

El pasado sábado 31 de octubre, las tres iniciativas se reunieron e hicieron una limpieza con el apoyo de amigos y de vecinos de Cojímar que se sumaron. Estos grupos publican convocatorias para acciones de este tipo y, según Ana Luisa Escobar, gracias a la periodicidad y al esfuerzo conjunto han logrado que poco a poco se unan más personas, entre las cuales hay médicos, abogados y otros profesionales.

Antes de la pandemia de Covid-19 llegaron a responder a las convocatorias más de 150 personas. Ahora los activistas retoman las acciones.

Estas labores, además del beneficio medioambiental, buscan demostrar que se pueden concretar iniciativas para mejorar y embellecer la comunidad, sin la necesidad de depender de entidades estatales, a las cuales tampoco les niegan ayuda y participación. El objetivo es una costa más limpia y, aunque la solución no es definitiva, al menos es un granito de arena que da ejemplo.