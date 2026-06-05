viernes 5  de  junio 2026
DICTADURA

La mentira oficial sobre Raúl Castro que intenta tapar la represión en Cuba

Raúl Castro y Fidel Castro mantienen una imagen que contrasta con el verdadero rostro del proyecto comunista, que han instalado y perpetuado en Cuba por más de medio siglo

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La maquinaria de propaganda de la dictadura cubana esculpe, desde hace décadas, un relato oficial que se riega en puntos claves de la sociedad como lo son las escuelas y los cuarteles, alejando de manera calculada la realidad de los hechos y la miseria que pesa en la isla y sólo arrastra sus habitantes.

El pasado 03 de junio, Raúl Castro Ruz cumplió 95 años y, dentro de las filas del régimen, se reitera un relato de héroe Sierra Maestra. Junto con la imagen de su hermano, el dictador fallecido Fidel Castro, mantienen una imagen que contrasta con el verdadero rostro del proyecto comunista que han instalado y perpetuado en el país insular por más de medio siglo.

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Raúl Castro, de general a reo

En la edición del 28 de mayo, el Diario Granma, palestra oficial de la dictadura, asegura que "decir General de Ejército Raúl Castro es saber que habita en él un hombre sensible y tenaz que convoca, en cada palabra, a reforzar el conocimiento de la historia de Cuba; a renovarnos, a no sentarnos en vanaglorias ficticias, a ser consecuentes con nuestro discurso, «a no mentir jamás, a ser reflexivos".

Granma • Cuba (28_05_26)

El rostro cruel de la dictadura de los Castros

Mientras el régimen adoctrina sobre el valor de la vida humana en el socialismo, la organización Archivo Cuba documenta miles de muertes y desapariciones de cubanos.

"Durante más de siete décadas, Raúl Castro ha desempeñado un papel central en el aparato totalitario responsable de innumerables ejecuciones, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, muertes en prisión, e intervenciones extranjeras que han destrozado a tantas familias en Cuba y más allá", expresa la organización

El informe de Archivo Cuba de marzo pasado, “Cuba: El costo humano del régimen de Raúl Castro”, rinde homenaje a quienes han perdido la vida, a quienes han perdido a sus seres queridos y a las familias que han quedado sumidas en el dolor por aniversarios que jamás se celebrarán.

Desde que Raúl Castro asumió el mando supremo de Cuba en 2006, tras la enfermedad de Fidel, Archivo Cuba ha documentado hasta la fecha (15 de marzo de 2026) 1,002 muertes y desapariciones atribuidas al Estado cubano por razones políticas, incluidas 134 ejecuciones extrajudiciales, seis desapariciones forzosas, 19 muertes en huelga de hambre bajo custodia, 261 muertes por la negación de atención médica o condiciones médicas en custodia, 116 suicidios en custodia o de carácter político /inducidos, 41 muertes por negligencia grave o criminal dentro de las Fuerzas Armadas y Policía, y 365 en intentos de salida de Cuba. Se cree que número real es mucho mayor, contabiliza la organización. Desde que Raúl Castro asumió el mando supremo de Cuba en 2006, tras la enfermedad de Fidel, Archivo Cuba ha documentado hasta la fecha (15 de marzo de 2026) 1.002 muertes y desapariciones atribuidas al Estado cubano por razones políticas, incluidas 134 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzosas, 19 muertes en huelga de hambre bajo custodia, 261 muertes por la negación de atención médica o condiciones médicas en custodia, 116 suicidios en custodia o de carácter político /inducidos, 41 muertes por negligencia grave o criminal dentro de las Fuerzas Armadas y Policía, y 365 en intentos de salida de Cuba. Se cree que número real es mucho mayor, contabiliza la organización

El paredón de fusilamiento, las ejecuciones extrajudiciales y las muertes bajo custodia por golpizas o falta de atención médica forman parte del verdadero historial de la dictadura. Incluso, los intentos de escapar del país se castigan con la muerte, como demuestran los casos de embarcaciones de civiles embestidas deliberadamente por los guardafronteras estatales, provocando el fallecimiento de hombres, mujeres y niños.

FUENTE: Con información de Granma / Archivo Cuba

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