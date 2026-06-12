viernes 12  de  junio 2026
CRISIS

Cuba busca nuevos inversionistas para rescatar su golpeado sector turístico

La Habana evalúa cambios en el modelo de gestión hotelera tras una histórica caída en la llegada de visitantes internacionales

Un automóvil circula cerca de la entrada del Hotel Meliá International en Varadero, provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus. &nbsp; &nbsp;

Un automóvil circula cerca de la entrada del Hotel Meliá International en Varadero, provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

 

 

YAMIL LAGE / AFP
Vista de la fachada del Hotel Meliá Cohiba en La Habana el 4 de junio de 2026.

Vista de la fachada del Hotel Meliá Cohiba en La Habana el 4 de junio de 2026.

AFP
&nbsp;Personas transitan frente a un hotel este miércoles, en La Habana (Cuba).

 Personas transitan frente a un hotel este miércoles, en La Habana (Cuba).

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció este viernes que el régimen evalúa nuevas modalidades de inversión en el sector turístico con el objetivo de aprovechar la infraestructura hotelera de la isla, afectada por la salida parcial o total de varias cadenas internacionales y por el desplome del turismo extranjero.

Durante una intervención en la televisión estatal, Díaz-Canel afirmó que las autoridades buscan incorporar "nuevos actores" al sector para gestionar instalaciones turísticas que han quedado en una situación incierta tras los recientes cambios en el mercado.

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"Debemos ir a nuevas modalidades, con nuevos actores, en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos", afirmó el gobernante cubano al referirse a una de las propuestas que el régimen prevé presentar en julio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Salida de hoteleras extranjeras golpea al sector

El anuncio se produce semanas después de que importantes cadenas hoteleras internacionales, entre ellas Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago International, comunicaran su salida total o parcial de Cuba.

La decisión estuvo vinculada a la Orden Ejecutiva emitida por la administración del presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, que contempla sanciones para personas y empresas que mantengan negocios con entidades controladas por el Estado cubano.

Como consecuencia, las operaciones de decenas de hoteles propiedad del régimen cubano, muchos de ellos administrados por Gaviota, conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas, quedaron sujetas a una reestructuración de sus modelos de gestión.

Régimen explora nuevos esquemas de negocio

Ante este escenario, Díaz-Canel señaló que las autoridades trabajan en fórmulas para redefinir el negocio inmobiliario asociado al turismo y atraer nuevos inversionistas.

Indicó, además, que el régimen analiza mecanismos diferentes a los utilizados tradicionalmente por las grandes cadenas hoteleras extranjeras, aunque no ofreció detalles sobre los posibles socios ni sobre las condiciones de participación.

Las declaraciones reflejan la preocupación de las autoridades cubanas por la pérdida de una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la economía de la isla.

Turismo registra una caída histórica

La crisis del sector turístico, que comenzó durante la pandemia COVID-19, se profundizó durante los últimos meses debido a la reducción de vuelos, la salida de operadores internacionales y el deterioro de las condiciones económicas internas.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), entre enero y abril llegaron a Cuba 328,608 turistas internacionales, lo que representa una caída del 55,8% respecto al mismo período de 2025.

Solo en abril arribaron a la isla 30,551 visitantes extranjeros, una cifra que refleja el deterioro de una actividad que durante décadas constituyó una de las principales fuentes de ingresos para el régimen.

El desplome del turismo se suma a una crisis económica marcada por apagones, escasez de alimentos, inflación y una creciente migración de cubanos hacia el exterior.

La caída de los ingresos turísticos representa un nuevo desafío para La Habana, que intenta contener el deterioro económico mientras persiste el descontento social en la isla.

FUENTE: Con información de EFE/Redacción DLA

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