Cuba cierra el 2025 con 11,268 protestas, un año de crisis en la isla

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró un total de 11,268 protestas , denuncias y declaraciones críticas del régimen en la isla a lo largo de 2025, lo que representa un aumento de poco más de 25 % con respecto a las 8,443 compiladas en 2024.

La diferencia fue potenciada por cinco sucesivos récords históricos mensuales de más de mil protestas y denuncias cada uno en la segunda mitad del año, con 1,023 en agosto,1,121 en septiembre,1,249 en octubre, 1,326 en noviembre y 1,333 en el último mes del año. Los incrementos dan la medida del hastío de la población con la espiral ascendente de la crisis multisistémica en la isla sin que el gobierno modere su intolerancia, lo cual ha generado una mayor temeridad de los cubanos en sus manifestaciones críticas, pese a su conciencia de que podrían verse entrampados en la alambrada de fuerzas y severas leyes represivas.

Así, de junio a diciembre de 2025 la categoría de Desafíos al Estado policial, actos de denuncia o protesta bastante atrevidos como para provocar represalias del régimen, promediaron 319 por mes, más que cualquiera de las otras siete categorías del registro del OCC.

Diciembre marcó un nuevo récord mensual

En diciembre de 2025 fue superado por quinta vez consecutiva, como indica la bitácora del OCC, el récord histórico mensual de protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba con 1,333.

Encabezó a todas las categorías un número también inédito de 342 Desafíos al Estado policial. Estas acciones abiertamente contestatarias incluyeron 13 protestas presenciales con cacerolazos, cierres de calles con barricadas en fuego, gritos de “Libertad” y lanzamiento de botellas a la policía, principalmente en la capital del país. Se asentaron asimismo en nuestro Excel indignadas y fundamentadas críticas en posts, artículos periodísticos, declaraciones a medios internacionales e independientes, así como cientos de comentarios críticos en webs independientes y en las del gobierno.

La categoría Alimentación-Inflación-Agricultura acumuló 199 protestas y denuncias. La escasez de alimentos básicos a precios asequibles en Cuba, con la mayoría de las producciones agrícolas del país en números negativos, continuó produciendo escenas de desesperación, como un anciano recogiendo y engullendo sobras de comida del suelo en Artemisa, o decenas de residentes de Alamar corriendo detrás de un camión que transportaba arroz. El panecillo diario de la canasta básica normada y subsidiada podía comerse en Centro Habana de un solo bocado, mientras que muchos cubanos debieron renunciar a servir el tradicional cerdo asado en las mesas de Nochebuena y fin de año por no poder pagar entre 850 y 1,000 pesos por libra con sus devaluados salarios y pensiones.

La Inseguridad Ciudadana se proyectó hasta el tercer lugar del escalafón con 194 protestas o denuncias, 90 más que en noviembre. El período enmarcó los asesinatos u homicidios de 17 cubanos y cubanas. Hubo 15 reportes de personas desaparecidas, cuatro de ellas mientras viajaban dentro de la isla. Los delitos de latrocinio ascendieron a 43. La cifra incluye 25 robos y hurtos; cinco de motos y otros vehículos; 11 asaltos; y siete estafas o extorsiones. Se reportaron cinco casos de robo y sacrificio de ganado y los robos al Estado aumentaron considerablemente (17).

Cuba cerró 2025 en plena catástrofe sanitaria. La categoría de Salud Pública se ubicó en cuarto lugar del registro del OCC, con 184 protestas y denuncias derivadas principalmente de la epidemia de dengue y chikungunya que devora al país, colapsando al sistema carente de reactivos, sueros hidratantes, medicamentos e insecticidas multiplicando las muertes, sobre todo entre niños, ancianos y personas con comorbilidades y convirtiendo las calles en paisajes de "zombis" encorvados por dolorosas secuelas. El Ministerio de Salud Pública ha reconocido apenas 55 decesos por las arbovirosis, mientras que una simple búsqueda del OCC ha documentado 95 (Ver informe).

Las 157 manifestaciones de descontento con los Servicios Públicos en diciembre incluyeron 13 protestas en las calles, 10 de ellas en La Habana, en un mes en el que el déficit de generación eléctrica implantó tres récords negativos y los cortes eléctricos se alargaron en la capital y en el interior a 12 y 30 horas respectivamente. Los habaneros tocaron calderos, gritaron “Libertad”, levantaron barricadas y las incendiaron y lanzaron botellas a la policía. En el mes, el diario The New York Times reveló como Cuba, que ha alegado falta de combustible como justificación de los apagones, estaba revendiendo en Asia gran parte del petróleo que le enviaba Venezuela.

En diciembre los Actos Represivos sumaron 154 en el registro del OCC. Se continuó sometiendo a los presos políticos a métodos de desgaste, y se formularon injustas acusaciones y severas peticiones fiscales contra activistas de derechos humanos o cubanos que protestaron en la calle o en las redes sociales. Alrededor del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, activistas, opositores y periodistas independientes fueron asediados en sus casas, visitados o citados para que no salieran, amenazados y/o detenidos. Paralelamente, en medio de las fiestas de Navidad y fin de año fue lanzada una nueva ofensiva policial contra operadores del mercado informal, cuentapropistas y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas privadas.

La clasificación de Otros Problemas Sociales sumó 71 denuncias que se enfocaron en casos de trabajo y mendicidad o indigencia infantil; el drama de los jóvenes atrapados en el Servicio Militar Obligatorio; el de los desamparados, miserables y olvidados que cubanos solidarios trataron de aliviar en el mes más cristiano del año; la ruina de instituciones emblemáticas; el problema de la falta de maestros en el sistema de educación, y la persistente plaga de las drogas sintéticas que sigue haciendo estragos entre los jóvenes.

Las 32 denuncias o protestas recibidas en el último mes del año por el OCC en torno a la Vivienda se concentraron en la precaria situación que aún enfrentaba la mayoría de las decenas de miles de hogares damnificados más de un mes después del paso del huracán Melissa por las provincias orientales. También, la de decenas de evacuados por nuevas inundaciones en Villa Clara, y el problema crónico y a menudo mortal de los derrumbes de edificaciones de mampostería que apenas se sostienen al cabo de seis décadas sin mantenimiento.

Pocas horas antes de que finalizara el 2025 el comediante cubano Ulises Toirac subió a au perfil de Facebook este post:

Tiene un problemazo gordo la dirección de este país: el deterioro de la vida de las mayorías en los distintos renglones (comida, luz, aseo, transporte, conectividad, salud, educación, etc), ha llegado a un punto en que un pelito en la sopa desborda la reacción.

Embed - Ulises Toirac - Tiene un problemazo gordo la dirección de...

En la medida que pasa el tiempo, no se hallan caminos, se depaupera el presente (y se hace imposible avizorar el futuro) y se operan pequeños cambios, desafortunadamente en el camino incorrecto... La reacción se hace más aguda.

Ojo con esta evolución. Se necesita para opinar, mucha información sin intermediarios, mucho estar en los zapatos de la gente. A divorcio de realidad, reacción segura. Estoy viendo una bola de nieve (ya grande) bajando esa montaña kilométrica.

