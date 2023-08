Cuba: convocan a sentada nacional contra el régimen

Uno de los puntos fundamentales del documento es el problema de la inflación provocada por un ”reordenamiento económico fallido” de lo cual, indica, “hasta hoy nadie se ha hecho responsable ni se ha hecho nada para revertirlo”. El resultado ha sido un caos económico para el pueblo, en circunstancias en que “sobrevivir diariamente es casi imposible”.

Los dirigentes actuales “fueron medidos, pesados y definitivamente no están a la altura de lo que este pueblo merece”, resalta el comunicado y amplía: “por más de 60 años nos hemos sacrificado por un sistema político que no ha resuelto la miseria de 11 millones de cubanos. Nos han obligado a vivir un socialismo que ustedes no conocen porque viven como capitalistas. El pueblo de Cuba merece una vida digna. Al menos vivir de su esfuerzo. Con el mínimo de condiciones".

Con la convocatoria a una sentada nacional organizada por cubanos dentro de la isla, el objetivo es exigir:

1- legalización de partidos. Cuba necesita otras opciones y para eso debemos escuchar las propuestas alternas.

2-elecciones libres.

3- dimisión automática de todos los ministros y del presidente. Pacíficamente el pueblo se sentará y no nos levantaremos hasta que el pueblo tome las riendas de su destino. ¡No más sacrificio! Es hora de que el gobierno se sacrifique por el pueblo.

El llamado es a "todos los cubanos valientes" bajo un lema sólido: "nadie se levanta hasta que Cuba entera se siente y el mundo se siente con Cuba".