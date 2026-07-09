jueves 9  de  julio 2026
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Cuba, Corea del Norte e Irán permanecen en la lista de patrocinadores del terrorismo de EEUU

Washington comenzó el proceso para retirar a Siria de la lista, luego de la reunión en Ankara entre el presidente Trump y su par Ahmed Al Sharaa

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos inició el miércoles 8 de julio el proceso administrativo para retirar a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a los que Washington impone sanciones y limitaciones de ayuda exterior. Luego de ese trámite, solo quedarían Cuba, Corea del Norte e Irán.

El proceso comenzó el mismo día de la reunión celebrada en Ankara entre Donald Trump y su homólogo sirio, Ahmed Al Sharaa, reseña el portal web Diario de Cuba.

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, lo confirmó en sus redes sociales. "Hoy, el presidente Donald Trump informó al Congreso de su intención de revocar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo", escribió.

"Este paso histórico abre nuevas posibilidades de oportunidades económicas y recuperación, brindando al pueblo sirio la oportunidad de alcanzar la grandeza", enfatizó.

En reacción, el Gobierno de la República Árabe Siria saludó la decisión y felicitó a los ciudadanos de su país.

Trump había adelantado esta posibilidad durante el encuentro bilateral con Al Sharaa en los márgenes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Turquía, donde el mandatario alabó al sirio como un gobernante fuerte y respetado que transformó un país que era "un verdadero desastre", reportó la agencia de noticias EFE.

"El levantamiento de las sanciones a Siria permitirá reactivar el comercio y la inversión internacionales, dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para su pueblo. Una Siria estable, unificada y en paz consigo misma y con sus vecinos beneficia no solo a la región, sino al mundo entero", subrayó el Departamento de Estado en un comunicado.

El inicio de este proceso se produce tras un alivio de sanciones a Damasco ordenado por Trump en junio de 2025, los "cambios positivos y las acciones antiterroristas" del Gobierno de Al Sharaa y sus "garantías formales" de que Siria "no apoyará actos de terrorismo internacional", agregó el comunicado.

"El día de hoy marca un hito significativo en la renovada relación bilateral entre Estados Unidos y Siria, así como en la historia de Siria como nación. Elogiamos al Gobierno de Siria por trazar un nuevo rumbo y esperamos fortalecer nuestra asociación con Siria y su pueblo", concluyó Rubio, que viajó con la comitiva presidencial a Ankara.

Damasco fue incluido en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 1979, pero legisladores y políticos estadounidenses pidieron su retiro con base en las mejoras registradas tras el derrocamiento de Bashar Al Asad en 2024.

En julio de 2025, la Administración Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda que fue liderado por Al Sharaa y, en diciembre, el Congreso derogó la Ley César, de 2019, que impuso duras sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra de Al Asad.

Si bien entonces Trump hizo referencia al controvertido pasado de su homólogo, posteriormente Al-Sharaa declaró a Fox News que su relación con el grupo terrorista era cosa del pasado y que no se había tratado ese tema en su reunión con Trump. El sirio consideró que ahora Damasco es un aliado geopolítico de Washington y no una amenaza.

En mayo de 2025, tanto EEUU como la Unión Europea eliminaron las sanciones económicas que pesaban contra Siria.

Con la eventual salida de la nación árabe, solo quedarían en la lista Irán, incluida en 1984; Corea del Norte, añadida en 2017, y Cuba, retirada en 2015 por el expresidente Barack Obama y restituida por Trump en 2021.

Joe Biden volvió a sacar a la isla caribeña antes de terminar su mandato y Trump la incluyó apenas días después, en enero de 2025.

La Habana escenificó una campaña de propaganda muy intensa en los meses finales de la Administración del demócrata, utilizando tanto sus medios oficiales como a sus agentes de influencia extranjeros.

En cambio, el nuevo Ejecutivo de EEUU no solo restituyó al régimen a la lista sino que Washington designó este año a La Habana como "una amenaza para la seguridad nacional" de ese país. Desde entonces, la presión no ha dejado de aumentar para que se produzca un cambio de régimen en la Isla.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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