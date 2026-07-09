jueves 9  de  julio 2026
TERREMOTOS

Delcy Rodríguez pide al rey de Inglaterra liberar "oro del pueblo venezolano" para atender emergencia

En el Banco de Inglaterra hay lingotes de oro de Venezuela, valorados en $1.900 millones, cuyo control la justicia rechazó ceder al régimen de Maduro

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al rey Carlos III que sea "liberado" el oro de las reservas internacionales del país que está "retenido" en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", indicó Rodríguez el miércoles.

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En el Banco de Inglaterra están depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1.900 millones de dólares, cuyo control la justicia británica rechazó ceder a la administración del exdictador Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo. Delcy Rodríguez asumió temporalmente el poder el pasado mes de enero, luego de que fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante la llamada Operación de Resolución Absoluta.

Hasta el miércoles, al menos 3.811 personas habían como resultado de los dos terremotos que azotaron el norte de Venezuela hace dos semanas, según el balance oficial publicado por el interinato.

Los sismos dejaron también 16.740 heridos y casi 17.907 personas damnificadas, según el leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Recursos del FMI

Por otra parte, Delcy Rodríguez refirió que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos de ese ente.

"Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario", indicó.

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.

Estados Unidos ha destinado hasta el momento 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para atender a los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según informó el Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de AFP

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