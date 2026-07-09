CSU reduce de nuevo su pronóstico y anticipa temporada de huracanes muy inferior al promedio

MIAMI. - La Universidad Estatal de Colorado (CSU) redujo por tercera vez su pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 y ahora prevé una actividad muy por debajo del promedio, con nueve tormentas con nombre, cuatro huracanes y un solo huracán mayor.

La actualización, divulgada el miércoles desde el campus de la institución en Fort Collins, responde a la alta probabilidad de un intenso fenómeno de El Niño que reforzaría la llamada cizalladura del viento sobre el Atlántico durante los meses de mayor actividad.

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Ese factor consiste en vientos que soplan con distinta fuerza y dirección según la altura y que desbaratan la estructura de las tormentas antes de que se formen o se intensifiquen.

Las nuevas cifras confirman una tendencia descendente sostenida a lo largo del año. En abril, el equipo de Ciclones Tropicales, Radar, Modelación Atmosférica y Software (TC-RAMS) proyectaba trece tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores. En junio ajustó esas cifras a once, cinco y dos, y el reporte de julio las situó en nueve, cuatro y uno.

Los valores quedan muy por debajo de los promedios del período 1991-2020, que establecen catorce tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores para una temporada típica.

El pronóstico también contempla un índice de Energía Ciclónica Acumulada (ACE) de 50, cercano al 40 % del promedio histórico de 123. De confirmarse, sería el registro más bajo en el Atlántico desde 2013 y convertiría a 2026 en la temporada con menos tormentas desde 2014.

El Niño, factor determinante

El principal argumento detrás del ajuste es la elevada probabilidad de un El Niño fuerte durante el pico de la temporada. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) calcula en 69 % la probabilidad de que el fenómeno se intensifique entre agosto y octubre, el tramo de mayor actividad ciclónica.

El Niño, caracterizado por temperaturas más cálidas de lo normal en el Pacífico central y oriental, fortalece el gran centro de altas presiones que domina el Atlántico —conocido como alta subtropical— y multiplica la cizalladura del viento sobre esa cuenca y el Caribe, lo que crea condiciones hostiles para el desarrollo tropical.

"El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el Atlántico mediante el aumento de la cizalladura vertical del viento en el Caribe y el Atlántico tropical", afirmó Phil Klotzbach, autor principal del reporte.

Menor riesgo de impacto para Florida

La CSU estima en 17 % la probabilidad de que un huracán mayor toque tierra en algún punto de la costa continental de Estados Unidos después del 7 de julio, frente al promedio histórico de 43 % registrado entre 1880 y 2020.

Para la costa este, que incluye la península de Florida, la probabilidad desciende al 8 %, frente a un promedio de 21 %.

En la costa del Golfo, que abarca desde el Panhandle de Florida hasta Brownsville, Texas, la cifra se ubica en 10 %, frente a un promedio de 27 %.

Para elaborar el pronóstico, el equipo identificó seis temporadas con condiciones similares a las esperadas este año: 1965, 1982, 1987, 1997, 2009 y 2015.

Advertencia pese al pronóstico

Los investigadores insistieron en que una temporada tranquila no equivale a una temporada sin peligro. La primera tormenta con nombre, Arthur, se formó en junio y dejó lluvias intensas en Luisiana, con acumulados cercanos a las 29 pulgadas en un solo día, cifra que podría constituir un récord estatal de precipitación en 24 horas. El próximo fenómeno recibirá el nombre de Bertha.

"Como en toda temporada de huracanes, se recuerda a los residentes costeros que basta un solo huracán que toque tierra para convertirla en una temporada activa", señala el documento.

El equipo subrayó que deben realizarse preparativos completos cada año, con independencia de la actividad prevista. La CSU publicará su próxima actualización el 5 de agosto e iniciará boletines quincenales sobre la actividad ciclónica del Atlántico.