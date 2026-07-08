El rap como resistencia: dos voces cubanas narran la verdad desde el exilio

Dos raperos cubanos exiliados narran en El Podcast de Las Américas" cómo el hip hop se convirtió en una herramienta de resistencia frente a la dictadura, desafiando la censura.

A cinco años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el nuevo episodio de El podcast de Las Américas reúne a dos exponentes del hip hop cubano que convirtieron la música en una forma de resistencia frente a la dictadura. El programa explora cómo el arte puede desafiar la censura y preservar la memoria de un pueblo.

Conducido por la directora de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, el episodio cuenta con la participación de Jorge Leán García Díaz, conocido como Jorgito Kamankola , y el rapero y psicólogo Raduel Coyazo , "Escuadrón Patriota". Ambos relatan cómo crecieron en Cuba, el despertar que los llevó a cuestionar el sistema y las consecuencias de expresar sus ideas a través de sus canciones.

Durante la conversación, los invitados recuerdan las carencias del llamado "período especial", el control ejercido por la Seguridad del Estado y la represión contra quienes utilizan el hip hop como herramienta de crítica social. También analizan por qué este género ha sido objeto de censura mientras otras expresiones musicales recibieron mayor espacio dentro de la isla.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Diario Las Américas. Una conversación para comprender, desde la experiencia de sus protagonistas, cómo el rap se convirtió en una poderosa herramienta de resistencia y memoria para los cubanos dentro y fuera de la isla.