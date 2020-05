Cuba: Croquetas vendidas por comercio estatal "explotan"

También recordó que no es la primera vez que escucha sobre esto, y que en este caso puede confirmar que el producto fue comprado de forma legal en un comercio estatal.

Además de las quemaduras en el rostro de "su amigo de la infancia" el incidente ha provocado momentos muy difíciles a su familia, a pesar de que los médicos dicen que los ojos se van recuperando correctamente.

Rodríguez aclaró que hacía público este incidente "para que se enteren todos los que puedan, pero sobre todo los que tienen la responsabilidad de la confección de los alimentos".

En la publicación aparecen comentarios de otras personas, como Idalia Quintana Betancourt, quien contó que había comprado unas croquetas en el Infotur de Santa Catalina y Primelles con el mismo defecto, y cuando fue a reclamarlo le contestaron que ella "no sabía freír".

El autor del post contestó: "de verdad que hay que aguantar cada respuesta que no es fácil. Debe ser lo que dice otra amiga, que es exceso de agua para hacer la masa. Si no saben hacerlo, mejor no hagan croquetas para el pueblo, es lo que hay que decirles a los que dicen que uno no sabe freír croquetas".

Tras el comienzo de la crisis del coronavirus el gobierno ha vendido módulos racionados con 20 croquetas a las familias cubanas. También se conoció esta semana que establecimientos comerciales en Cienfuegos mantenían en venta estos productos a pesar de encontrarse en mal estado.