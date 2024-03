Cuba dice basta a la represión, los apagones y el desabastecimiento

Los ciudadanos se lanzaron a las calles cansados de las políticas dictatoriales de represión y violación de derechos humanos. Además, los dirigentes del régimen no han resuelto el desabastecimiento de insumos y comida, ni tampoco ha restaurado el servicio eléctrico, aunque han prometido al pueblo que lo harían, demostrando el caos sistémico en la isla y repitiendo mentiras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Blogdofavre/status/1769713345542734162&partner=&hide_thread=false Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias.

La movilización de este domingo iniciada en Santiago de Cuba y a la que se sumaron otras provincias es la mayor desde las protestas de julio de 2021 https://t.co/uwiEM9OAj0 — Luis Favre (@Blogdofavre) March 18, 2024

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel acusó en X, antes Twitter, a los enemigos de la revolución de incitar las protestas, desestimando el derecho de la sociedad civil de alzar la voz ante los constantes atropellos.

“Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la Revolución, con fines desestabilizadores”, escribió.

Además, responsabilizó a los "terroristas" radicados en Estados Unidos de “incentivan acciones contra el orden interior del país”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiazCanelB/status/1769673306255282196&partner=&hide_thread=false La comparsa de los infames quiso salir ayer a bailar con el dolor de los cubanos. Políticos mediocres y terroristas en redes, se alinearon desde el sur de la Florida, para calentar las calles de #Cuba con mensajes injerencistas y convocatorias al caos. Se quedaron con las ganas. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2024

Una persona que habló con The Associated Press vía telefónica aseguró además que se presentó un corte en el servicio de internet. La entrevistada pidió no ser identificada como condición para hablar sobre la situación. Varios usuarios escribieron en X sobre la interrupción del servicio en la provincia de Santiago.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en su página de Facebook un llamado al gobierno a respetar las protestas, y aseguró que también había manifestaciones en otras provincias.

“Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba”, expresó la sede diplomática. “Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano”.

Durante la protesta también se escucharon gritos de “patria y vida”, una consigna que se popularizó en 2021 a través de una canción de un músico residente en Estados Unidos y que fue adoptada por los cubanos en Florida, replanteando el lema tradicional de “Patria o Muerte” del difunto líder Fidel Castro.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban la presencia de fuerzas policiales en el lugar, aunque no hay reportes de violencia o personas detenidas.

Cuba enfrentó una semana de fuerte tensión energética con apagones de varias horas diarias, a veces en el 40% de sus requerimientos en horarios pico, lo que se suma a una situación marcada por la escasez de alimentos en las tiendas estatales o comercios privados, y una inflación desbordada que ha ido diezmando el poder adquisitivo de la población.

Respaldo internacional

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, conversó con el líder político venezolano y expreso de la dictadura de Maduro, Leopoldo López, sobre las protestas que se registran en Cuba.

Al respecto, López alentó a los cubanos a mantenerse firmes en el propósito pacífico de la lucha por la democracia.

Tanto Uribe como López han adversado las dictaduras de Venezuela y Cuba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1769662438591328649?t=i7TVS36_0Ja8s5umKVKM_g&s=19&partner=&hide_thread=false Solamente el gran pueblo de Cuba puede superar la tragedia comunista pic.twitter.com/ouux5tmeOa — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2024

FUENTE: Redacción/Con información de AP