Cuba: investigan presunto tráfico de carne humana

Según la nota, los detenidos están "en proceso investigativo por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria y una comisión del sector para su esclarecimiento".

La nota de la Dirección de Salud de Santiago de Cuba se produjo en respuesta al tuitero cubano Yannis Estrada, quien el viernes había publicado en su perfil: "¡Aterrador y espeluznante! Un empleado del Hospital Ambrosio Grillo, muy cerca del Santuario del Cobre, fue condenado a 30 años de cárcel al conocerse que estaba extrayendo órganos y grasa corporal de fallecidos para triturarlos y venderlos como picadillo".

https://twitter.com/YannisEst/status/1606275375968854016 | ¡Aterrador y espeluznante! Un empleado del Hospital Ambrosio Grillo, muy cerca del Santuario del Cobre fue condenado a 30 años de cárcel al conocerse que estaba extrayendo órganos y grasa corporal de fallecidos para triturarlos y venderlos como picadillo.



En desarrollo. pic.twitter.com/XkHFL24zsb — Yannis Estrada (@YannisEst) December 23, 2022

Tras la confirmación de que el caso es verídico, aunque la nota oficial apenas ofrece detalles, Estrada indicó: "Yo simplemente recibí una información, la publiqué y la catalogué como lo que es: un hecho aterrador y espeluznante".

En el propio muro de la Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba, decenas de personas hicieron manifiesta su incredulidad ante los hechos.

Entre ellos, Yamilet Montelongo García cuestionó: "¿Posible procedencia humana? ¿Todavía ustedes no saben si es de procedencia humana o no? Sin palabras con esto. Un hecho tan horrendo, sin precedentes y donde se ha llegado al límite no puede tratarse así".

"Debían haberlo puesto el día 9 de diciembre. Si el tal Yannis Estrada no hubiera puesto ese tweet ustedes no hubieran puesto nada", subrayó.

Por su lado, María del Carmen Lamas Madruga enfatizó en lo escueto y poco creíble de la nota: "Tan amplios que son para desmoralizar a la disidencia y un hecho tan abominable no lo explican en detalle. Y los que todo lo justifican, comparando que en otros países es peor..."

Estrada dedicó un hilo al tema el sábado, donde indicó que "los lugareños asociaron este macabro hecho a la venta de un picadillo de dudosa calidad. De ahí el origen de la noticia, pero de acuerdo a la fuente, las cantidades de órganos sustraídos no alcanzarían para este tipo de venta comercial y el fin sería realizar rituales religiosos".