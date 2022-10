Cuba: Mueren dos trabajadores al reparar tendido eléctrico

“Una llamada telefónica me dejó sin aliento, me sumió en tristeza y me robó las ganas de escribir…un joven que vi crecer junto a su hermano, su abuela Luisa e Hilda su madre, había muerto ¿quién? Carlitos, un valiente liniero de mi pueblo que vino a trabajar en la recuperación de La Habana”, relató desde Facebook la usuaria Jarocha Reyes Vega en relación a la muerte de los linieros.