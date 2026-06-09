martes 9  de  junio 2026
ELECCIONES

Un solo voto válido define la presidencia de Perú, no existe "empate técnico" en el balotaje

La Ley de Elecciones peruana despeja las dudas sobre el cerrado resultado de actas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las cuales se siguen computando

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, el 7 de junio de 2026.

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, el 7 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Mientras Perú continúa en la tensa espera de resultados definitivos de las elecciones del domingo, fuentes precisaron que un solo voto que marque la diferencia entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el balotaje decidirá quién asume la presidencia hasta 2031.

La Ley Orgánica de Elecciones que rige los comicios no establece la figura del “empate técnico”, lo cual despeja las dudas acerca de los resultados del balotaje señalan un estrecho a favor Sánchez sobre Fujimori en el conteo de votos en más de 99.26% de actas escrutadas por el órgano electoral.

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Un voto es definitivo en el balotaje

Medios locales recogieron la inquietud de miles de ciudadanos ante lo que podría ocurrir si la diferencia es mínima entre ambos candidatos y señalaron que la Ley Orgánica de Elecciones ofrece la respuesta detallada.

El artículo 18 de esta legislación regula la segunda vuelta como la realizada el domingo, y establece que alcanza la victoria presidencial quien obtiene más votos válidos de los dos candidatos en competencia.

En consecuencia, no existe umbral mínimo ni hay porcentaje requerido, según se informó. En el balotaje, un voto válido de ventaja es suficiente para ganar.

Hasta este 9 de junio en la madrugada, quedaban 2.480 actas pendientes y 1.529 actas para envío a la junta electoral, lo que indica que puede haber variaciones en los datos preliminares del 95,678% de actas escrutadas.

Sánchez mantenía con mayor número de votos (50,076%), mientras que Fujimori conseguía el 49,924%, con una diferencia entre ambos de 26.847 votos, se informó.

FUENTE: Con información de elcomercio.pe, Infobae, agencias

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