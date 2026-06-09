martes 9  de  junio 2026
JUSTICIA

Juicio contra empresario George Pino se suspende tras quiebre emocional del acusado

El empresario inmobiliario rompió en llanto durante los argumentos de la defensa por el accidente náutico de 2022 que costó la vida a la adolescente Lucy Fernández. La jueza ordenó un receso anticipado

George Pino.

George Pino.

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Por Daniel Castropé

MIAMI.- El juicio contra el empresario inmobiliario del sur de Florida George Pino comenzó el lunes en el Tribunal de Circuito del Condado Miami-Dade con un momento de alta tensión, cuando el acusado rompió en llanto durante los argumentos iniciales de la defensa, lo que obligó a la jueza Marisa Tinkler Méndez a suspender de forma anticipada la audiencia.

Pino, de 55 años, enfrenta cargos de homicidio involuntario y homicidio con embarcación por el accidente del 4 de septiembre de 2022 cerca del cayo Boca Chita, en la bahía de Biscayne, en el que murió Lucy Fernández, de 17 años, y resultó gravemente herida Katy Puig.

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Versión de la fiscalía

La fiscal auxiliar del estado Laura Adams expuso ante el jurado que el siniestro no fue un accidente, sino que habría sido el resultado de una “conducta imprudente”.

Según la acusación, Pino condujo su embarcación Robalo de 29 pies a velocidad excesiva por el lado equivocado de un canal estrecho y habría acelerado de 43 a 47 millas por hora antes de chocar con un marcador.

Los datos de GPS, sostuvo la fiscalía, contradicen la versión del acusado, quien atribuyó el impacto a la estela de otra embarcación.

“Lucy está muerta porque el acusado no hizo las cosas básicas que se deben hacer en el agua”, afirmó la fiscal Adams ante el panel.

Descargo de la defensa

El abogado defensor Howard Srebnick replicó que su cliente jamás habría puesto en riesgo la vida de las menores, entre ellas su propia hija, que ese día celebraba su cumpleaños a bordo.

El letrado recordó que el canal carece de límite de velocidad señalizado y que Pino había recorrido esa ruta de forma segura en numerosas ocasiones.

Durante esa intervención, el empresario quebró en llanto de manera visible y la audiencia se interrumpió para que recibiera atención médica.

“El señor Pino tendrá que ser capaz de controlarse”, advirtió la jueza Tinkler Méndez, quien calificó de impropio que el jurado presenciara esas manifestaciones emocionales.

Cuatro años de trámite

El accidente ocurrió durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando Pino transportaba a su esposa, a su hija y a una docena de adolescentes tras una jornada en un banco de arena.

La embarcación impactó contra un marcador de concreto y volcó; Fernández, alumna de Our Lady of Lourdes Academy, quedó atrapada bajo el casco y murió. Puig, hoy de 21 años, sufrió lesiones cerebrales permanentes.

Inicialmente acusado de infracciones menores en 2023, Pino fue imputado por delitos graves en 2024 tras la aparición de un testigo. De ser condenado por ambos cargos, podría recibir hasta 30 años de prisión.

El proceso se reanuda este martes y se prevé que se extienda hasta la cuarta semana de junio.

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