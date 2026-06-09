Astronauta de raíces hispanas integra la misión Artemis III de la NASA rumbo al regreso a la Luna

El astronauta de la NASA y especialista de misión Frank Rubio saluda durante una conferencia de prensa en la que se anunció la tripulación de la misión Artemis III en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, el 9 de junio de 2026.

HOUSTON - La NASA anunció este martes la tripulación de la misión Artemis III, prevista para 2027, entre cuyos integrantes destaca el astronauta estadounidense de raíces salvadoreñas Frank Rubio. El equipo, compuesto además por Randy Bresnik, Luca Parmitano y Andre Douglas, tendrá la responsabilidad de probar sistemas fundamentales para las futuras misiones de alunizaje que Estados Unidos prevé realizar a partir de 2028.

Rubio se convirtió en una de las figuras centrales de la nueva misión del programa Artemis debido a su amplia experiencia espacial. El astronauta ostenta el récord de permanencia continua más prolongada para un estadounidense en el espacio, tras completar una misión de 371 días a bordo de la Estación Espacial Internacional entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023.

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Su regreso a la Tierra se retrasó después de que la nave en la que debía retornar sufriera un desperfecto técnico, lo que obligó a utilizar la cápsula rusa Soyuz MS-23 para concretar su retorno.

Presentación oficial

Durante la presentación oficial de la tripulación en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Rubio agradeció la designación y destacó el significado personal de formar parte del programa lunar estadounidense.

"Qué increíble bendición y honor es estar aquí representándolos a todos ustedes", expresó el astronauta tras ser presentado por la NASA.

La misión Artemis III estará comandada por Randy Bresnik y tendrá como piloto al astronauta italiano Luca Parmitano, quien se convertirá en el primer europeo en desempeñar ese rol dentro del programa Artemis. Completa la tripulación el astronauta Andre Douglas.

El objetivo principal de la misión será evaluar las capacidades de la nave Orion y realizar maniobras de encuentro y acoplamiento con los módulos de aterrizaje desarrollados por las compañías privadas SpaceX y Blue Origin. La misión servirá para reducir riesgos y validar tecnologías antes de los futuros intentos de alunizaje programados para finales de la década.

Parmitano destacó la diversidad cultural del equipo y afirmó que las diferentes experiencias de los tripulantes fortalecen la misión.

"Inmediatamente creamos un vínculo tan pronto como supimos que nos habían asignado a esta misión. La diferencia trae diversidad y trae enriquecimiento", señaló.

MISION ARTEMIS III El comandante astronauta de la NASA Randy Bresnik, el piloto astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, el especialista de misión astronauta de la NASA Frank Rubio y el especialista de misión astronauta de la NASA Andre Douglas participan en una rueda de prensa para anunciar la tripulación de la misión Artemis III en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, el 9 de junio de 2026. AFP

Futuras misiones

La NASA considera Artemis III como una pieza clave dentro de la carrera espacial contemporánea. Jeremy Parsons, gerente del programa Artemis, afirmó que las pruebas previstas permitirán preparar futuras misiones tripuladas a la Luna y mantener la ventaja estadounidense frente al acelerado desarrollo espacial chino.

La misión Artemis III se realizará después del exitoso sobrevuelo lunar tripulado de Artemis II efectuado en abril. Los ensayos previstos para 2027 sentarán las bases para los futuros alunizajes de la NASA y marcarán un nuevo paso en el objetivo de establecer una presencia humana sostenible en la Luna, con Frank Rubio representando además a la comunidad hispana dentro de uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la actualidad.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA