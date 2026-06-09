"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal

MIAMI. El senador estatal republicano Don Gaetz respaldó la reforma constitucional que propone reducir los impuestos sobre las propiedades con exención de vivienda principal (homestead) en Florida y que será sometida a votación popular el próximo 3 de noviembre, mientras exhortó a los ciudadanos a involucrarse en los debates sobre los presupuestos de ciudades y condados.

En una carta enviada a los electores, Gaetz explicó que la propuesta, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada recientemente por la Legislatura estatal, representa lo que calificó como “el mayor recorte fiscal individual en la historia de Florida”.

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El senador, que representa al Distrito 1 ubicado en el norte del estado, recordó que la medida no entrará en vigor automáticamente, ya que requiere la aprobación de al menos el 60% de los votantes en las elecciones generales de noviembre.

“Voté a favor”, afirmó Gaetz. “Estoy de acuerdo con el gobernador en que usted no debería tener que pagar un alquiler por su vivienda principal al gobierno”.

Importancia de la reforma de Florida

Gaetz argumentó que el problema actual radica en que los impuestos sobre la propiedad están vinculados al valor de mercado de las viviendas. Según explicó, incluso cuando algunas ciudades y condados no han aumentado sus tasas impositivas (millage rates), el fuerte incremento del valor de las propiedades ha provocado que los propietarios paguen cada vez más impuestos.

De acuerdo con el senador, los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales de Florida han aumentado un 70% en los últimos cinco años, mientras que los beneficios del Seguro Social han crecido aproximadamente un 23% durante el mismo período.

A su juicio, esa diferencia ha afectado especialmente a jubilados y propietarios con ingresos fijos, contribuyendo al aumento del costo de vida en el estado.

“Muchas familias están gastando menos en lo que desean para poder cubrir lo que necesitan”, señaló.

Reconoce posibles recortes presupuestarios

Aunque defendió la reducción de impuestos, Gaetz reconoció que la propuesta obligaría a ciudades y condados que dependen de los impuestos ad valorem a realizar ajustes presupuestarios si la enmienda es aprobada por los votantes.

“Los recortes presupuestarios significan decisiones difíciles y, a veces, dolorosas”, escribió.

El legislador comparó la situación con los ajustes realizados por el propio estado en los últimos dos años. Según indicó, la Legislatura redujo el gasto estatal en 3,000 millones de dólares el año pasado y en otros 4,000 millones de dólares este año.

Para Gaetz, los gobiernos locales deberán analizar sus gastos con el mismo criterio que muchas familias utilizan para enfrentar el aumento de costos asociados a la vivienda, los seguros, los servicios públicos y los combustibles.

Llama a participar en el debate local

El senador también instó a los ciudadanos a involucrarse activamente en las discusiones presupuestarias de sus municipios y condados antes de la votación de noviembre.

Entre las recomendaciones incluidas en su mensaje, pidió a los residentes revisar los presupuestos locales, asistir a las audiencias públicas y plantear preguntas a alcaldes, concejales y comisionados sobre qué programas podrían verse afectados y cuáles servicios consideran prioritarios.

“Serán ustedes, no los políticos, quienes decidirán esta cuestión”, afirmó.

Lo que está en juego en noviembre

La propuesta forma parte de la iniciativa de reforma tributaria promovida por DeSantis bajo el nombre de “Save Our Homes” y contempla cambios significativos en el sistema de impuestos a la propiedad para las viviendas con exención homestead.

Si la enmienda constitucional obtiene el respaldo requerido del 60% de los votantes, Florida iniciaría un proceso de reducción gradual de la carga fiscal sobre las residencias principales, aunque los gobiernos locales tendrían que adaptar sus presupuestos para compensar la disminución de ingresos.

La consulta aparecerá en la boleta electoral de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, cuando los electores tendrán la decisión final sobre el futuro del sistema de impuestos a la propiedad en el estado.

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FUENTE: Don Gaetz Office