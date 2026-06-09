martes 9  de  junio 2026
Migración

EEUU espera concluir la construcción del muro fronterizo con México a finales de 2027

El objetivo de la muralla fronteriza es impedir no solamente el paso de indocumentados, sino de narcóticos, pero EEUU se enfrenta a nuevos desafíos

Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.

Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El gobierno estadounidense espera concluir a finales de 2027 el muro fronterizo en la frontera con México, una de las promesas de campaña de Donald Trump, declaró este martes el responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas (CBP), Rodney Scott.

Esa muralla de vigas de metal reforzado, que irá de San Diego hasta el Golfo de México excepto en algunos tramos, será reforzada por medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, que podrían estar instalados hacia mediados de 2028, añadió este responsable en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS).

Lee además
El presidente Donald Trump habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de mayo de 2026.
EEUU

Trump cree que el Tribunal Supremo podría resolver a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento
La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
MIGRACIÓN

EEUU busca revocar la ciudadanía estadounidense a hija de narcotraficante colombiano por "fraude"

A causa del amplio despliegue policial contra la inmigración ilegal, que causó graves incidentes en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, la oposición demócrata consiguió paralizar durante meses las operaciones de cuerpos como la policía migratoria (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

Pero esas protestas no perturbaron el calendario de obras en la frontera, explicó Scott en el evento.

"La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes", aseguró.

"Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla son donde hemos decidido de forma consciente que no la necesitamos", explicó, como por ejemplo en parques naturales muy agrestes y aislados, en estados como Nuevo México.

Decenas de millas construidas

"Estamos construyendo como unas seis millas (cerca de 10 km) diarias, ya hemos construido como 110 millas (unos 177 km) desde el inicio de la administración", enumeró.

"Estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto", aseguró Scott.

Toda la parte del Río Grande (Río Bravo en México), con más de 2.000 km de longitud entre ambos países, contará con sus propias barreras físicas.

Detener la inmigración y el narcotráfico

El objetivo de la muralla fronteriza, que algunos observadores consideraban inicialmente un éxito limitado, es impedir no solamente el paso de indocumentados, sino de narcóticos.

En ambos rubros los indicadores oficiales muestran una caída apreciable del contrabando.

La Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante irregular dentro del país desde hace un año, aseguró recientemente el presidente Trump.

Pero el aumento de las barreras físicas conlleva otros peligros, como los túneles y los drones, reconoció Scott.

"Estamos viendo a drones que vuelan a lo largo del Río Grande, vigilando y grabando a nuestro personal", explicó. Y los carteles "también están introduciendo drogas con drones", explicó.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Departamento de Justicia impulsa procesos para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas

EEUU lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

EEUU reduce de forma significativa su déficit comercial en abril

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
MIGRACIÓN

EEUU busca revocar la ciudadanía estadounidense a hija de narcotraficante colombiano por "fraude"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

Don Gaetz es senador republicano de Florida por el Distrito 1. 
PROTEGER EL BOLSILLO

"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal

George Pino.
JUSTICIA

Juicio contra empresario George Pino se suspende tras quiebre emocional del acusado

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión. 
ESPACIO

La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III

Te puede interesar

Helicópteros AH-64 Apaches del Ejército de Estados Unidos sobrevuelan el Estrecho de Ormuz durante una operación de patrullaje. Los soldados están proporcionando una presencia visible en apoyo a la libertad de navegación.
Estrecho de Ormuz

Trump anuncia represalias contra Irán por derribar helicóptero: "EEUU debe responder a este ataque"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nelson A. Rodríguez-Varela, abogado cubanoamericano, radicado en Miami con experiencia en defensa criminal y litigios ante tribunales estatales y federales.
ANÁLISIS LEGAL

Abogado explica qué debería probar la Fiscalía en proceso contra exmilitar acusado en caso Hermanos al Rescate

Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.
Migración

EEUU espera concluir la construcción del muro fronterizo con México a finales de 2027

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al expediente ya habría cumplido la semana restante para completar la sentencia impuesta.
EXTRADICIÓN A MIAMI

Exmilitar cubano enfrenta la justicia en Florida por el caso de Hermanos al Rescate

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión. 
ESPACIO

La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III