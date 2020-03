¿Por qué Cuba no cierra sus fronteras?

Los cubanos llevan varios días pidiendo en las redes sociales el cierre de las fronteras del país para evitar la propagación del coronavirus, en un momento en el que la Isla se aboca a una gran crisis de salud y vive graves problemas de abastecimiento de productos de aseo, agua, alimentos y medicinas. Sin embargo, el régimen descartó este miércoles frenar la entrada de turistas por el momento, reporta Diario de Cuba.

Aunque la población envejecida de Cuba sería especialmente vulnerable al nuevo Covid-19, el flujo de viajeros en el aeropuerto internacional de La Habana "continúa normal, y hasta el momento no se han realizado cancelaciones de vuelos", confirmó el diario oficial Granma.

Una nota del diario oficial Granma, donde el doctor Pablo Feal Cañizares, director del Centro de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del MINSAP, responde a preguntas frecuentes sobre el coronavirus en Cuba, se arremete contra quienes ponen en tela de juicio las decisiones del MINSAP ante el coronavirus. Sobre la inmovilidad del régimen en torno a las fronteras abiertas, Feal Cañizares justificó que "esta medida no se decide por la situación en el resto del mundo. Las medidas que se van tomando están en relación con el momento en que se encuentra el comportamiento de la enfermedad y su repercusión en la población cubana".

Y agregó, "que la OMS haya declarado la enfermedad como pandemia, no necesariamente obliga a cerrar la frontera. En estos momentos el control y vigilancia sobre los viajeros que arriban al país es la medida que corresponde".

El doctor señaló que "las medidas de aislamiento están previstas, pero se irán tomando escalonadamente según se correspondan a la situación concreta de cada momento, priorizando la protección de la población en primer lugar, pero también manteniendo el desarrollo de la vida social del país".

Mientras tanto, muchos dentro y fuera de Cuba piden con insistencia que se cierren las fronteras en vistas de la gravedad de la pandemia y su peligro para la salud. Blanca Rosa Blanco, Ulises Toirac, Alexis Valdés y Gente de Zona son algunos de los artistas que han compartido en sus redes sociales estas preocupaciones.

En los perfiles de cubanos en redes sociales las etiquetas #Quédenseencasa y #Cierredefronteras han circulado profusamente tras la declaración de la directora de mercadotecnia del Ministerio de Turismo: "Los turistas que decidan venir a Cuba son recibidos".

Aeropuertos

El régimen ha reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos, pero aún así ya se reportan 16 casos de coronavirus en el país y unos 523 sospechosos, según datos del MINSAP de este jueves 19 de marzo. Este miércoles se registró la primera muerte en la Isla, un turista italiano de 61 años.

Ministerio de Salud Pública de Cuba on Twitter |Nota informativa|

En el día de hoy 19 de marzo, se confirmaron cinco nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 16 en el país.



https://t.co/kR3EC8FU1s pic.twitter.com/9WqkC1I806 — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) March 20, 2020

Si bien el régimen cubano no ha tomado la decisión hasta este momento de cerrar las fronteras con ningún país [ni siquiera con los más afectados por el Covid-19], "se ha establecido un seguimiento cuidadoso a todos los pasajeros, especialmente a los procedentes de países de riesgo", dijo Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Según el funcionario de Salud Pública, la razón del chequeo en frontera es que ninguno de los casos detectados en Cuba ha sido por transmisión interna, sino importados.

Las autoridades cubanas de salud remiten constantemente a su "Plan de Prevención y Control de la enfermedad". Dicen que permite "no solo proteger a su población, sino también proceder acorde a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para situaciones de este tipo".

Sin embargo, varios de los casos registrados han informado síntomas incluso seis días después de arribar a la Isla, tiempo en el cual pueden haber contagiado el coronavirus a personas con las que tuvieron contacto. El período de incubación puede durar hasta 14 días, y durante ese tiempo la persona puede estar asintomática, pero transmitir el virus.

Por eso, las preguntas y chequeos primarios de salud al pasar por la Aduana son insuficientes. Tampoco por ahora se cerrarán escuelas y centros de trabajo. "Cuando no hay transmisión evidente y cierras escuelas, se crea una tensión extra y disminuye la capacidad inmunológica", afirmó Durán.

Llevar o no nasobucos

Las autoridades educativas en la ciudad de Manzanillo, en el sureste de Cuba, han girado instrucciones para que los niños no lleguen a las escuelas con los nasobucos puestos, una medida que causa extrañeza en momentos en que deben extremarse las medidas de salud para evitar la expansión del coronavirus en la Isla, reportó ADN Cuba.

Un reportaje de Radio Granma, publicado este jueves, señaló: “la utilización de nasobucos innecesariamente es otro de los aspectos en los que se trabaja con rigor, estos deben ser cambiados cada tres horas y no deben asistir los niños con ellos al centro escolar”.

La afirmación es más que confusa, pues no se entiende cómo por un lado se afirma que las mascarillas para cubrir boca y nariz, conocidas en Cuba como nasobucos, deben ser cambiados regularmente, y por otro señala que no deben acudir con ellos a la escuela.

A pesar de eso, el reporte insistió en que se están tomando medidas sanitarias en los 113 planteles de Manzanillo, y que ante cualquier sintomatología se cumple con lo establecido por las autoridades de Salud.

“Muchas son las medidas que se toman por estos días en los diferentes centros educacionales de esta ciudad, con el objetivo de prevenir el contagio y propagación del nuevo coronavirus COVID- 19”, aseguró el medio de comunicación oficialista.

También señaló que entre las acciones que desarrollan los educadores destacan: el lavado de las manos como prevención principal de salud, las charlas educativas y la vinculación de estas con el tema de clase, para que los educandos conozcan bien a fondo cómo actuar ante el coronavirus.

Las escuelas no cierran

"Que cada niño lleve su pedacito de jabón a la escuela" es la sugerencia del Ministerio de Educación de Cuba (MINED), que insiste en que no habrá cierre de centros de estudio mientras no haya transmisión del coronavirus entre cubanos. Por eso no cerrará sus más de 10.000 escuelas por "la inexistencia de la transmisibilidad entre cubanos" del Covid-19, según el diario oficial Granma.

Los funcionarios de salud insisten en que no están en una etapa que requiera esa medida. "Cada centro de educación cuenta con el cloro, la lejía y el hipoclorito de sodio necesarios para la desinfección de superficies. Se indicó higienizar los locales de las instituciones educativas y las superficies lisas: mesas, mouses y teclados de computadoras, puertas, pasamanos, y otras que durante la preparación se identifiquen como posibles vías de transmisión del virus", dijo el periódico del Partido Comunista.

Según reporte, el MINED ha adoptado diez medidas, que incluyen las pesquisas de estudiantes con tos o aspecto febril. "Se sugiere que cada niño pueda llevar su pedacito de jabón a las escuelas sin que ello suponga una carga excesiva para los gastos familiares", apuntó Yanira Gómez Delgado, directora de Actividades Educativas Especializadas en el MINED.

Pese a "sugerencias" como la anterior, que evidencian la ausencia en los centros docentes de productos elementales de aseo, continúan las aglomeraciones de estudiantes. Las medidas no parecen tener en cuenta uno de los problemas fundamentales de la higiene en Cuba: el abasto de agua, que en algunos lugares se produce cada más de siete días.

El martes, la popular cantante La Diosa de Cuba, pidió a las mujeres cubanas, por medio de Facebook, que sean ellas mismas las que ya no envíen a sus hijos a las aulas. Pero un ciudadano le recordó que no enviarlos significa cárcel para los padres, según la legislación del país.

Desde hace varios días, algunos padres cubanos han pedido en las redes sociales que se suspendan las clases en la Isla, pero los funcionarios de salud y educación siguen desoyendo los reclamos. Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación de Cuba, afirmó que a menos que haya una situación extrema, no se cerrarán las escuelas. Según las cifras oficiales, en la Isla hay unos 1.700.000 estudiantes.

Entre las campañas en redes sociales de varios organismos del régimen, abundan por estos días "retos" y consejos para la población cubana, donde se refleja una realidad que, como si se tratara de una burla, no existe en el día a día del cubano de a pie. Por ejemplo, el Ministerio de Educación compartió un video donde aparece un niño con uniforme escolar en un baño con agua corriente, jabón y toallas desechables de papel, elementos casi utópicos en las escuelas cubanas y en hogares que muchas veces no tienen agua por una semana.

Embed

Guías de turismo, a la casa

Por su parte, el Puesto de Mando central de la Agencia turística Cubatur, en La Habana, dio la orden el jueves de que "todos los guías en plantilla se mantengan en sus casas" a causa de la expansión del coronavirus, informó una fuente de esa entidad a Diario de Cuba.

"Los guías turísticos que tengan trabajo serán contactados por vía telefónica para hacer transfers desde y hasta el aeropuerto o recogidas de grupos de viajeros para las pocas excursiones que siguen programadas", declaró la fuente en calidad de anonimato.

También la fuente dijo que la llegada de turistas ha ido mermando, aunque el régimen cubano no ha tomado aún la decisión de cerrar fronteras. "Pero muchos países emisores sí han tomado esa determinación, y por supuesto que afecta la llegada de personal a Cuba", puntualizó.

Miguel Díaz-Canel y su primer ministro, Manuel Marrero (hasta hace pocos meses titular de Turismo), presiden reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública cada día. Los casos hasta ahora son importados y corresponden a turistas y a cubanos que regresaban de viajes al exterior.

"La tendencia es que disminuya la oferta de trabajo para nuestros guías, ahora mismo apenas quedamos en las oficinas centrales de El Vedado pocos", dijo la fuente. El empantanamiento por la crisis económica cubana actual, a la que el régimen aplica el eufemismo de "coyuntural", es "uno de los motivos por los que no se ha cerrado la industria turística, como ya han hecho otras potencias del sector en la región, como Punta Cana, en República Dominicana", añadió.

El turismo, conocido como la locomotora económica de Cuba, es el único ramo que genera encadenamiento productivo, y tiene entre sus principales países emisores a España, Italia, Canadá y México, todos con casos confirmados y en ascenso.

Cuarentena para quienes llegan al país

El régimen pondrá en cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen al país, sea en ingreso domiciliario o en instituciones de salud, según informó el jueves el sitio oficial del régimen.

"Específicamente sobre el control epidemiológico, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó que entre las decisiones aprobadas está la vigilancia a través del ingreso domiciliario y restricción de movimientos durante 14 días en el hogar, para los viajeros que permanezcan en residencias particulares en Cuba, siempre y cuando no presenten síntomas respiratorios. De tenerlos serían ingresados en la institución de salud designada. Esto se aplicará también a los convivientes de los viajeros que regresen al país", informa el reporte.

La nota agrega que "en el caso de los turistas, se favorecerá el alojamiento en los hoteles, donde están todas las condiciones para incrementar la vigilancia clínico - epidemiológica y la supervisión médica".