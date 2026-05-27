Marco Rubio: Cuba tiene "muchos problemas" porque es gobernada "por un grupo de comunistas incompetentes"

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la crisis que enfrenta Cuba es por causa de que es gobernada por un grupo de "comunistas incompetentes" y expresó su confianza en que las conversaciones que mantienen Washington y La Habana desemboquen en "un buen resultado" para los habitantes de la isla.

"Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo", declaró Rubio durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente, Donald Trump.

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Rubio, de ascendencia cubana, subrayó la importancia de lograr un resultado satisfactorio en ese diálogo porque "tener un Estado fallido a 90 millas (145 kilómetros)" de las costas estadounidenses supone "una amenaza para la seguridad nacional" de la potencia norteamericana.

El jefe de la diplomacia estadounidense opinó que la isla tiene "muchos problemas" porque está gobernada "por un grupo de comunistas incompetentes".

GAESA mantiene control de la economía

Además, aseguró que el conglomerado Gaesa, controlado por el Ejército cubano, controla el 70 % de la economía y "ninguno de sus ingresos se destina al pueblo cubano".

Desde la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses, Washington presiona a Cuba para que emprenda cambios económicos y políticos en la isla, mientras Trump ha amenazado con "tomar el control" del país y La Habana denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar.

La Administración de Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, que ha agravado la crisis económica del país, ya mermada por la mala administración, el fallido sistema y la corrupción que concentra la riqueza en manos de los militares. La semana pasada EEUU presentó una acusación judicial contra el dictador Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, por la muerte de cuatro aviadores de una organización del exilio cubano hace treinta años.

Al mismo tiempo, Washington y La Habana mantienen negociaciones discretas, y el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a Cuba. También se ha reportado la participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl, conocido como "el cangrejo", en esas conversaciones.

FUENTE: Con información de EFE