"No son casos aislados": exoficial de EEUU vincula arrestos de familiares del régimen cubano con seguridad nacional

José Adán Gutiérrez, analista principal del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2), advierte sobre las implicaciones de seguridad nacional detrás de las recientes detenciones de familiares vinculados a la cúpula del régimen cubano en EEUU.

MIAMI. – Las recientes detenciones en Estados Unidos de familiares directos de figuras vinculadas a la cúpula gobernante cubana forman parte de una estrategia mucho más amplia de presión política y seguridad nacional contra La Habana, aseguró el comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de EEUU y analista principal del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2).

Durante una entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, Gutiérrez analizó el impacto de casos recientes como el arresto migratorio de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro, así como la detención de Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado militar cubano GAESA.

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Lastres Morera fue trasladada este miércoles a un centro de detención migratoria en Louisiana, como parte del proceso iniciado por autoridades federales estadounidenses luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara la pasada semana su estatus de residencia permanente y la considerara deportable.

Para el experto, la discusión alrededor de estos episodios trasciende el tema migratorio y se conecta directamente con asuntos políticos, financieros y de seguridad nacional.

“Aquí la verdadera discusión no es migratoria. Tiene aspectos morales, aspectos políticos y especialmente aspectos de seguridad nacional”, afirmó.

El exoficial estadounidense sostuvo que dentro del exilio existe creciente indignación por la presencia en EEUU y otros países de familiares asociados al aparato de poder cubano mientras la población dentro de la isla continúa enfrentando apagones, crisis económica y vigilancia estatal.

“Muchísimos cubanos sienten que mientras el pueblo dentro de Cuba sigue viviendo bajo escasez, bajo represión y bajo vigilancia, ciertos individuos asociados directamente al entorno privilegiado del régimen logran acceder a capital, propiedades, negocios y residencias aquí y en otros países”, expresó.

Según explicó, integrantes de ese círculo vinculado a la cúpula gobernante han logrado asentarse tanto en EEUU como en países de Latinoamérica y Europa mediante fortunas que, a su juicio, fueron obtenidas de forma ilícita.

“Yo he visto las tremendas casas que tienen en Panamá, con los automóviles y los aviones que manejan. Viven en esos países con dinero que, básicamente, se están robando”, afirmó.

Gutiérrez sostuvo además que algunas de estas operaciones van mucho más allá de la simple residencia en el extranjero y podrían involucrar actividades relacionadas con lavado de dinero, espionaje y mecanismos de inteligencia vinculados a la dictadura castrista.

“No es posible que esta gente siga continuando aquí porque no solamente vienen a vivir una vida de lujo. También hay elementos de contrainteligencia, de espionaje y personas reportándole directamente al régimen en La Habana”, aseguró.

A juicio del analista, el endurecimiento de las medidas responde directamente a una política impulsada por la actual administración republicana y respaldada por sectores de la diáspora cubana en el sur de Florida.

“Sí, es la política de la administración. Y apunta a un escrutinio migratorio que tiene directamente lazos de seguridad nacional”, señaló.

Asimismo, afirmó que, de no haber existido vigilancia y denuncias constantes por parte de sectores de la diáspora en el sur de Florida, muchas de estas personas habrían continuado pasando desapercibidas dentro de la nación.

“Si no fuese por la observación alerta de la diáspora cubana aquí en Miami, estos individuos hubiesen seguido pasando desapercibidos”, indicó.

Durante la conversación, Gutiérrez insistió en que las recientes acciones federales deben entenderse como parte de una estrategia más amplia de presión contra el aparato político de la Mayor de las Antillas.

“Definitivamente, no son casos aislados. Esto es parte de la presión increíble que día a día, hora por hora, se le está cerrando al régimen”, sostuvo.

El comandante retirado vinculó además este escenario con la presencia militar y estratégica de EEUU en distintas zonas del Caribe y Centroamérica.

“Existe una presencia inmensa observando muy de cerca lo que pasa con este régimen y toda una arquitectura de apoyo militar en lugares como la Base Naval de Guantánamo, Puerto Rico, Honduras y El Salvador”, indicó.

Para Gutiérrez, la forma en que Washington observa actualmente al gobierno cubano también ha cambiado profundamente durante los últimos años.

“Ya no se está lidiando con este régimen como si fuera un gobierno legítimo desde el punto de vista diplomático. Se les está tratando geopolíticamente como lo que son: un grupo criminal”, afirmó.

El entrevistado defendió además la necesidad de diferenciar entre los migrantes cubanos que abandonan la isla escapando de la pobreza y la represión, y quienes forman parte de las estructuras de poder del oficialismo.

“Esta gente no sale huyendo de la pobreza ni de la desesperación como la mayoría de los cubanos. No vienen aquí a buscar un futuro. Ellos son la mafia”, declaró.

Según recordó, durante años trabajó en proyectos vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) relacionados con la identificación de inmigrantes vinculados a actividades delictivas.

“Yo ayudé inicialmente a desarrollar bases de datos dirigidas a identificar criminales dentro de inmigrantes ilegales. Por eso digo que aquí hay que separar claramente ambos fenómenos. Yo aquí no estoy comentando en los méritos de otro tipo de inmigrante, que vienen aquí por pobreza, por temor, por terrorismo, por los narcotraficantes, por los carteles. Eso es otro tema. Mi tema es que la gente esta que viene aquí no vienen huyendo de esas mafias. Reitero: ellos son la mafia”, explicó.

Para sectores del exilio, agregó, los recientes arrestos representan una reivindicación después de años denunciando la presencia y el estilo de vida de familiares vinculados a la élite gobernante cubana en el extranjero.

“Es una gran satisfacción para la comunidad cubana que este tipo de individuos se estén descubriendo, arrestando y procesando”, concluyó.