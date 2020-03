Cuba ordena cierre de sus aeropuertos

Díaz-Canel estuvo acompañado de Miguel Marrero, el recién designado primer ministro del régimen. Marrero dijo que no están cerrando la frontera: "No estamos cerrando la frontera estamos regulando la entrada, vigente a partir del próximo martes", anunció.

Según Marrero, la medida anunciada este viernes no es una decisión apresurada e improvisada, forma parte de una etapa en la que han venido trabajando. “Nos hemos reunido con todo los actores principales en la frontera, ello nos ha permitido tomar esta decisión sin que haya ninguna trascendencia a lo interno que nos afecte”.

"Creo que hay que dejar claro que no es un cierre de nuestra frontera, lo que se esta regulando es la entrada al país de personas, salvo aquellos que son residentes en nuestro territorio nacional que no solamente son nuestros compatriotas sino algunos extranjeros que residen de manera permanente en Cuba, o por funciones de trabajo. Por tanto, todo el que reside en Cuba no tiene una limitación, pero si estamos regulando el resto de las entradas", apuntó el primer ministro cubano.

Por su parte Díaz-Canel dijo que la actividad comercial en ese país está garantizada y aseguró que permitirán el acceso a los cubanos que se encuentran en otros países.

"Garantizamos el regreso a Cuba de los cubanos que estén en el extranjero, el derecho de los foráneos que están aquí de volver a sus países y mantenemos la actividad económica", agregó, en referencia a que se mantiene la importación y exportación de productos con los cuidados necesarios.

Actualmente hay en Cuba unos 60.000 turistas, informó el primer Marrero. Aseguró que los turistas tendrán permitida su salida por vía aérea.

"A partir del próximo martes no podrán arribar personas al país que no sean los residentes en Cuba", agregó Marrero. La medida se extiende por 30 días.

En Cuba se han registrado hasta el momento 21 casos del nuevo coronavirus, con un fallecido. Hay 716 personas bajo sospecha. Todos los casos son importados o de personas que tuvieron contacto con esos pacientes.

El gobernante designado por el régimen comunista aseguró que el país aún está en la Fase 1 de la pandemia, es decir, cuando se presentan casos confirmados de viajeros o de locales que se vincularon con ellos.

Pero sostuvo que adelantan medidas de la Fase 2 (transmisión autóctona) y Fase 3 (se incrementan los casos sin saber de dónde viene el contagio) a modo preventivo.

El régimen cubano ha recibido fuertes criticas debido a la falta de interés con que ha actuado en relación a la pandemia de coronavirus que ha afectado a más de 200.000 habitantes en el mundo y causado la muerte de más de 11.000.

Los cubanos enfrentan situaciones muy precarias para enfrentar la epidemia como la falta de productos para la higiene como el jabón para lavarse las manos, largas colas se observan para conseguir un taco de jabón.