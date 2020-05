Cuba: Peruanos varados en la isla viven la crisis de cerca

Desde su ventana, la peruana de 22 años, que prefiere no revelar su nombre real, ha sido testigo de cómo la escasez en Cuba aumentó con la pandemia. Decenas de personas forman colas interminables desde la medianoche con el deseo de conseguir comida y productos básicos cuando comience la venta después del amanecer. Pero no todos lo logran.

"A veces a las 10:00 AM todo se acaba y hay gente que pasó la noche ahí y no alcanzó a comprar. La última vez que yo conseguí un kilo de pollo fue después de una cola de siete horas. De más está decir que las colas son para comprar todo racionado, casi siempre solo dos unidades por producto. Están regulándolo todo, mucho más que antes", contó Ana al diario de su país.

A la joven le faltan diez semanas para terminar el quinto año de la carrera y luego le quedarán diez meses de internado. Sin embargo, la pandemia frenó las clases y ella desea volver a Perú.

En cuanto a los estudiantes, la gran mayoría son de la carrera de Medicina de Pregrado y Postgrado, además de diez estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y TV, y de dos de ballet.

El régimen de Cuba asegura tener bajo control la pandemia (1.974 casos y 82 fallecidos hasta el miércoles en la noche), pero no al desabastecimiento.

Los peruanos que piden su repatriación cuentan a diario en un grupo de WhatsApp que la escasez hace cada vez más insostenible su presencia en la Isla.

"Esto nos afecta a todos. Nadie puede comprar. Yo aún tengo algunos productos sanitarios que traje de la última vez que fui al Perú, pero a muchos compatriotas del grupo les hacen falta cosas. Los turistas tienen prohibido salir de sus hoteles", dice Ana.

Solo tienen dos opciones: hacer una cola que puede tomar todo el día, exponiéndose al contagio, o pagar a los revendedores el 200% de lo que cuesta un producto.

"La situación en Cuba es crítica" pues el régimen "no ha podido brindarle elementos básicos para vivir a sus ciudadanos, y menos nos lo pueden brindar a los extranjeros. Las colas son interminables, de muchas horas para comprar un poco de pollo o salchichas. Y eso es para los que tienen dinero, a la mayoría se nos está agotando porque dependemos económicamente de nuestra familia en el Perú", lamenta la peruana.

Cuba se enfrenta ahora a una mayor crisis económica debido al freno del turismo y a las medidas más restrictivas tomadas por el régimen de EEUU. Además, La Habana, que depende de las importaciones, ya atravesaba por problemas de abastecimiento antes de la pandemia. Según la agencia AFP, la Isla importa casi el 80% de lo que consume.

Sin respuesta

La médica peruana Rosemary Granados vive junto a su hija de cinco años en una casa alquilada en el municipio de Marianao, en la provincia de La Habana. Normalmente recibe apoyo económico de su familia desde el Perú, pero la pandemia ha hecho que se bloqueen los envíos de dinero que le enviaban a través de Western Union. Ha tenido que vender algunas cosas para conseguir ingresos para comprar comida. No le alcanza para pagar la renta de su hogar.

"Las cosas aquí son muy caras, recientemente noté que una tienda tenía pasas, algo que hace muchísimo tiempo no veía, pero el precio era muy alto. Menos de un cuarto de kilo a más del equivalente a cuatro euros. Pasamos mucho trabajo para conseguir comida. Encima he tenido que dejar a mi hijita sola en mi casa para poder hacer las colas", cuenta a El Comercio y reseña DIARIO DE CUBA.

Granados tiene 37 años y reside desde hace diez en la isla. Estudió su carrera completa ahí y este mes se iba a graduar de su especialidad en Medicina General Integral. Por el momento no puede asistir al consultorio en el que trabaja. Las clases escolares se han suspendido y no tiene con quién dejar a su hija. Ella no pide volver al Perú, pero sí apoyo de la embajada ante su difícil situación.

"Yo escribí a la embajada por si podían ayudarnos habilitando algún medio para que nos puedan girar dinero. Además, les comenté acerca de la dificultad que tenemos para adquirir comida y productos de primera necesidad. Pero hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta. Afortunadamente, la dueña de la casa en la que vivo no me ha desalojado", dice.

Tampoco ha habido ayuda para los peruanos que quieren volver al país. Ana vio cómo su novio canadiense y 50 de sus compatriotas pudieron irse de la Isla el 7 de mayo gracias a un vuelo gestionado por su gobierno.

"Y ellos eran menos que los peruanos. Incluso les dieron préstamos a los que no podían pagar sus pasajes. A nosotros la embajada y el consulado ya no nos responden. Al principio eran muy amables, pero ha pasado el tiempo y ya no nos tratan igual. Ahora solo nos dicen que depende de la Cancillería, que llamemos allá", dice Ana.

Los compatriotas piden a las autoridades peruanas que al menos los apoyen enviándoles víveres. "Hay muchas embajadas como las de Angola y Colombia, que les están dando alimentos a sus ciudadanos. Hacen el contacto directo con las fábricas cubanas para que, por lo menos, les aseguren abastecerse de algo. Nuestra embajada no está haciendo eso", apunta.

cuba balcon bandera habana mayo 2020 ap.jpg Vista de una bandera desde unbalcón de La Habana, Cuba, en mayo de 2020. AP/Ismael Francisco

La voz de la embajada

La Embajada del Perú declara a El Comercio que 120 compatriotas que se encontraban varados fueron repatriados desde La Habana a Lima el 3 de abril.

"A la fecha, hay un total de 70 ciudadanos peruanos que aún se encuentran aquí como consecuencia del cierre de fronteras por la pandemia del COVID.19, quienes tomaron contacto con la Embajada en fecha posterior a la del referido vuelo", indica.

Según la embajada, brindó "asistencia y apoyo a 26 turistas peruanos que se encontraban varados en Cuba en situación de alta vulnerabilidad económica y que partieron de regreso al Perú en el vuelo del 3 de abril".

Detalla que la ayuda consistió en apoyo económico para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, así como para efectuar el pago de alojamientos. Además, apunta que brindó apoyo para conseguir medicamentos específicos a quienes lo requirieron.

"Con respecto a los estudiantes de Medicina (quienes estudian en Cuba bajo la modalidad de 'autofinanciados'), efectivamente la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad se ha agudizado en Cuba dada la crisis económica generada por la pandemia, que viene afectando a toda la población cubana en general", admite.

La sede diplomática agrega que, en ese sentido, están trabajando "a fin de encontrar una fórmula que permita darles un alivio a estos estudiantes de Medicina en lo que se refiere al acceso a estos productos".

"Una vez definido este mecanismo, nos pondremos en contacto con ellos", afirma.