martes 7  de  abril 2026
FRAUDE

Arrestan a contratista en Miami-Dade acusado de cobrar más de $200 mil por obra que nunca realizó

Autoridades sostienen que recibió pagos por estructuras que no instaló, presentó comprobantes bancarios falsos y operaba sin licencia en Florida

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Un presunto contratista del sur de Florida fue arrestado tras ser acusado de cobrar más de $200,000 por una obra que nunca ejecutó en una escuela católica de Miami-Dade, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), el detenido fue identificado como Néstor Olivares, de 50 años, quien enfrenta cargos de hurto mayor, falsificación de documentos y ejercicio de una profesión sin licencia.

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La investigación indica que la Escuela Católica St. Kevin acordó con el acusado la instalación de 13 estructuras de techo de aluminio. Sin embargo, el proyecto no avanzó y, según el expediente, nunca llegó a materializarse.

El informe de arresto detalla que Olivares no entregó los materiales ni ejecutó los trabajos pactados, pese a haber recibido pagos que superan los $200,000. Las autoridades subrayan que no existe evidencia de que la obra haya sido iniciada en ningún momento.

El caso añade un elemento clave: el acusado no contaba con licencia válida como contratista ni en el estado de Florida ni en el condado de Miami-Dade al momento de asumir el proyecto.

Según los detectives a cargo del expediente, en febrero de este año Olivares aseguró que devolvería el dinero a la institución. En lugar de concretar el reembolso, presentó supuestos comprobantes bancarios que, tras ser verificados, resultaron falsos.

Las pesquisas sitúan el origen del acuerdo en septiembre de 2024, cuando el acusado, vinculado a una empresa identificada como Creed Metal, fue contratado para ejecutar los trabajos.

Durante su comparecencia ante la corte, una jueza fijó una fianza de $30,150 y estableció como condición que deberá demostrar el origen lícito de los fondos antes de poder acceder a la libertad bajo fianza.

Hasta el momento, no trascendió de inmediato si había sido puesto en libertad, mientras el caso avanza en el sistema judicial del condado.

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