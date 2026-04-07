Demócrata de Miami abandona campaña al Congreso para disputar escaño clave del Senado de Florida

MIAMI. - El empresario demócrata Richard Lamondin retiró este martes su candidatura a la Cámara de Representantes federal para postularse al Senado estatal de Florida por el distrito 38, un escaño que representa a comunidades del sur del condado de Miami-Dade y que ocupa desde 2022 la senadora republicana Alexis Calatayud.

Lamondin, cofundador de ecofi, empresa de servicios medioambientales con sede en Miami, anunció su nueva candidatura a través de un video en el que prometió reducir el costo de vida y combatir lo que denominó "corrupción en Tallahassee".

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Hasta su retiro, el empresario competía por la nominación demócrata en el distrito congresional 27, donde buscaba desafiar a la representante republicana María Elvira Salazar, una contienda en la que también participa el expresentador de CBS4 Eliott Rodríguez, entre otros aspirantes.

"Florida tiene todo lo necesario para darles a sus habitantes una oportunidad justa", declaró Lamondin en un comunicado. "Lo que le falta es un liderazgo comprometido de verdad".

El candidato argumentó que su experiencia cotidiana lo diferencia de sus rivales.

"Pago facturas de preescolar que son casi como un alquiler. Mantengo a mis padres ancianos. Tengo una casa donde las primas del seguro casi se han triplicado. Y cada dos semanas, pago la nómina de mis empleados, cuyo sustento depende del éxito de mi negocio", afirmó.

Y agregó: "Estoy viviendo esto, igual que muchas personas en nuestra comunidad. Y ya me cansé de esperar a que Tallahassee haga algo al respecto".

Según su equipo de campaña, Lamondin construyó ecofi desde cero junto a su hermano —empezó como instalador de inodoros— y la convirtió en una de las mayores empresas de sostenibilidad del país, con cientos de empleos creados en Miami.

Distrito y titularidad republicana

El distrito 38 del Senado estatal abarca Cutler Bay, Palmetto Bay, Pinecrest, South Miami, partes de Homestead y Coral Gables, y los sectores no incorporados de Goulds, Kendall, Perrine, Redland, Sunset y Westchester.

Aunque la demarcación favorece levemente a los republicanos en composición demográfica, analistas electorales lo ubican entre los más competitivos del estado.

Alexis Calatayud, de 30 años, ganó el escaño en 2022 como novel candidata al derrotar a la demócrata Janelle Pérez con el 54.4% de los votos frente al 45.6%.

Antes de su carrera política, trabajó como directora de asuntos legislativos del Departamento de Educación de Florida y como asistente legislativa del representante estatal Vance Aloupis. Ocupó el escaño que dejó vacante Annette Taddeo, quien lo abandonó para postularse sin éxito al Congreso.

Primarias y posible regreso de Taddeo

Para llegar a las generales, Lamondin debe ganar las primarias demócratas del 18 de agosto. Compite al menos contra Heniy Dixon, pastor y excandidato a comisionado de Florida.

La incógnita principal en el campo demócrata es si Taddeo decidirá entrar a la contienda.

Según Florida Politics, la empresaria y exlíder del Partido Demócrata del condado Miami-Dade evalúa seriamente una candidatura para recuperar su antiguo escaño, impulsada por el apoyo de varios legisladores demócratas que valoran su reconocimiento de nombre y su historial de recaudación de fondos en la zona.

La carrera por el distrito 38 se perfila como uno de los choques más seguidos del ciclo electoral de 2026 en el sur de la Florida, con al menos tres candidatos demócratas, la posible incorporación de una figura con trayectoria en el distrito y una titular republicana que buscaría su reelección.