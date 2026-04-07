Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC

MIAMI. — La carrera por el distrito congresional 27 de Florida entra en una fase decisiva de cara al 15 de abril, fecha en que la congresista republicana María Elvira Salazar y sus rivales deben presentar ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC) el informe financiero del primer trimestre de 2026, un reporte que revelará por primera vez el impacto de la entrada del demócrata Eliott Rodríguez a la contienda.

Rodríguez, expresentador del noticiero de CBS News Miami, recaudó 312.000 dólares en menos de un mes como candidato tras anunciar su postulación el 10 de marzo, mientras que Salazar ha consolidado a lo largo del ciclo 2025-2026 una estructura de financiamiento que le permitió acumular más de 955.000 dólares en contribuciones y mantener un amplio colchón de efectivo heredado de campañas previas.

Maquinaria republicana detrás de Salazar

La fortaleza financiera de Salazar no descansa solo en donantes individuales, sino en una red de comités de recaudación conjunta del Partido Republicano que ha canalizado recursos de forma sostenida.

El Salazar Victory Committee transfirió cerca de 112.000 dólares en el cuarto trimestre de 2025, mientras que GOP Winning Women aportó casi $13.000, el American Battleground Fund sumó $6.700 y el Hispanic Leadership Trust Partnership contribuyó $2.600.

En el ciclo electoral anterior (2023-2024), el comité del presidente de la Cámara, Mike Johnson, a través de Grow the Majority, le canalizó más de $195.000.

La trayectoria de recaudación directa de la congresista durante 2025 fue modesta en comparación con sus rivales demócratas. En el primer trimestre del año captó $94.500, con apenas el 16.8% de donantes individuales. El segundo trimestre elevó su acumulado del ciclo a $467.000.

Para el tercer trimestre sumó $164.800 adicionales, con el 52.4% de aportes individuales, y el cuarto trimestre cerró con $241.000 en nuevos ingresos. Sin embargo, su ventaja real reside en el efectivo arrastrado de la reelección de 2024, cuando recaudó más de $3.2 millones y gastó menos de $1.9 millones, lo que le dejó un colchón financiero de siete cifras.

En materia de gastos, la firma Stanton Group, con sede en Virginia, fue la mayor receptora del último trimestre con $47.500 por consultoría financiera, contabilidad y alquiler de espacios para eventos. La campaña también destinó $1.500 a publicidad digital en Google y Facebook y registró una factura en disputa de $14.300 con la firma texana Raider Fundraising por servicios de consultoría de recaudación.

Factor Rodríguez en la primaria demócrata

La entrada de Rodríguez el 10 de marzo reconfiguró la primaria demócrata. El veterano periodista de televisión, quien se retiró de CBS News Miami en diciembre de 2025 tras más de dos décadas frente a las cámaras, superó los $100.000 semanales en recaudaciones durante sus primeros 21 días, según cifras preliminares de su equipo.

El 31 de marzo, último día del primer trimestre, fue su jornada de mayor recaudación, una señal que su campaña interpretó como evidencia de un apoyo en ascenso.

"Esto es lo que luce la consolidación", afirmó Fernand Amandi, estratega de Rodríguez, en referencia a los $312.000 obtenidos de "cientos de donantes individuales". Las cifras oficiales se conocerán con el informe ante la FEC del 15 de abril.

Rodríguez, de 69 años e hijo de inmigrantes cubanos, no es el único demócrata con músculo financiero.

El exfiscal federal Robin Peguero superó los $820.000 en recaudaciones totales, con más de $340.000 en un solo trimestre, más de 6.000 donantes individuales y sin dinero de comités de acción política corporativos.

El empresario Richard Lamondin acumuló cerca de $689.600 hasta el 31 de diciembre, aunque abandonó la contienda del CD 27 para buscar un escaño en el Senado estatal.

¿Carrera más reñida de lo previsto?

Los sondeos más recientes sugieren que el distrito 27 podría resultar más competitivo de lo que indicaron los comicios de 2024, cuando Salazar ganó la reelección con el 60.5% de los votos.

Una encuesta de Blueprint Polling, realizada entre el 6 y el 8 de marzo entre 451 votantes probables, ubicó a Rodríguez con 43% de apoyo frente al 46% de Salazar en un enfrentamiento hipotético directo, una diferencia dentro del margen de error de 4.61 puntos. En ese mismo sondeo, Peguero obtuvo el 40% contra el 47% de la incumbente, con un 13% de indecisos.

En la primaria demócrata, una encuesta interna de Bendixen & Amandi International colocó a Rodríguez con el 43% del apoyo entre votantes probables, frente al 16% de Peguero y el 14% de Lamondin. Un 27% se declaró indeciso.

Tras la divulgación de estas cifras, Roll Call reclasificó la contienda y la movió de "Republicano Seguro" a "Probablemente Republicano". No obstante, ambos sondeos fueron encargados por campañas demócratas, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela.