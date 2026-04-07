martes 7  de  abril 2026
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense Donald J. Trump en un mensaje en su red Truth Social

El presidente de EEUU Donald J. Trump.

El presidente de EEUU Donald J. Trump.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás", en referencia a Irán.

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

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"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso", afirmó en su mensaje.

Y agregó: "¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su fin. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!"

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, llegando a asegurar el lunes con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense acrecentó sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan "líneas rojas".

FUENTE: EFE/Europa Press

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