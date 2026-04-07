Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás", en referencia a Irán .

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

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"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso", afirmó en su mensaje.

Y agregó: "¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su fin. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!"

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, llegando a asegurar el lunes con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense acrecentó sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan "líneas rojas".

FUENTE: EFE/Europa Press