Cuba registra el cuarto apagón en nueve días

De acuerdo con la Empresa Eléctrica de provincias como Santiago de Cuba y Camagüey, el servicio eléctrico estaba cortado entre Cienfuegos y Guantánamo debido a una avería, indicaron capturas de pantalla de esas notas publicadas por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su muro de Facebook, reportó Diario de Cuba.

La radioemisora de Villa Clara, CMHW, reportó que la avería eléctrica volvió a suceder en la línea de 220 kilovoltios que une a Matanzas con Cienfuegos. "Están sin servicio todos los clientes del sector estatal y residencial hasta Guantánamo", afirmó Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la central provincia.

En la ciudad de Holguín no había fluido eléctrico tampoco: "A las cuatro y pico se llevaron la corriente", dijo una vecina de la zona central de la cabecera provincial.

Esos reportes desde la provincias fueron difundidos antes de que la UNE diera a conocer su nota. Ninguno explica en qué consistió esta vez la presunta avería.

En el foro de la publicación de la empresa estatal, una andanada de críticas no se hizo esperar.

"Deben rodar cabezas. Hasta cuándo la incompetencia de ustedes. Dejen el servicio en manos de compañías privadas que sepan lo que hacen. Que se larguen los comunistas del poder, que lo único que traen es miseria. Y ahora ¿a quién van a mandar a 'supervisar'? Ya Ramiro Valdés está viejo para que lo estén trajinando todos los días", estalló Osmani Barceló.

Yusneikis Ramírez Hidalgo escribió: "ya Cuba perdió el orgullo de tener personal competente, porque no es posible que existan tantas fallas y que este Gobierno no sepa ni neutralizar ni resolver la situación. Están esperando que el país entero se volque a las calles para que ahí sí se arme la buena. Señores, no hay comida, no hay medicinas y corriente tampoco, ¿esto qué es? Es un atropello al pueblo, no tiene otro nombre".

Y Raciel Lavín resumió: "desde que el país entero se quedó sin energía eléctrica los inteligentes de la UNE nacional optaron por separar a La Habana del sistema, creando una Isla aparte desde Matanzas hasta Pinar del Río. (...) Y pensar que la Revolución se creó en el Oriente de Cuba para que ahora siempre sean los orientales los que tengan que pagar los platos rotos".

"¡No entendieron! Es una falla en el 'sistema'; ya ustedes saben de qué sistema hablamos", ironizó Yoenia Pérez García.

El experto Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas y uno de los mayores conocedores del tema, dijo al referirse a la ristra de apagones masivos: "como he dicho en otras ocasiones, la cadena de valor del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) necesita una total e integral recapitalización. Soluciones a corto plazo no resuelven el problema. Desafortunadamente, Cuba no tiene lo que más necesita para aliviar este grave problema: dinero y tiempo".

"El problema con las líneas de transmisión demuestra la fragilidad del SEN; que, como en el efecto dominó, en que una ficha en hilera cae, provocando un efecto en cadena, al final todas las fichas terminan cayendo", advirtió.

FUENTE: DIARIO DE CUBA