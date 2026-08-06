Cuba sólo produce el 25% de demanda de electricidad en la isla

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó que 4 de agosto se produjo en el país un d éficit de generación de energía máximo de 2.411MW, la mayor cifra histórica desde que se tienen registros y la confirmación de que la crisis eléctrica sigue escalando.

Esta cifra significa que en el horario pico de esa jornada la generación nacional apenas aportó el 23,46% de la demanda , que según la propia UNE ascendió a los 3.150MW. El 76,54% restante quedó sin satisfacerse, o lo que es lo mismo: más de dos tercios del país estaban en apagón a esa hora, reseña el portal web Diario de Cuba.

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El nuevo récord se implantó casi un mes después de que se produjera otra marca histórica de déficit. El pasado 8 de julio, la UNE reportó que la energía no generada llegó a 2.341MW, la más alta jamás reportada hasta entonces. En esa ocasión, la demanda máxima reportada fue de alrededor de 3.200MW.

Los 2.411MW de déficit del martes se registraron después de la reconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) luego de casi 48 horas de colapso total, el sexto en lo que va de año, tras los dos que se produjeron en marzo y otros tres en julio, estos últimos en apenas ocho días.

Julio concluyó como el peor mes histórico de la generación eléctrica en Cuba desde que se tienen registros. De sus 31 días, apenas en tres la energía dejada de aportar bajó de los 2.000MW, lo cual significa que, durante tales jornadas, en el horario de máxima demanda más del 60% del país estuvo en apagón simultáneamente.

El séptimo mes de 2026 marcó varios récords negativos que los cubanos preferirían olvidar: tres colapsos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en ocho días, la normalización de los déficits por encima de los 2.000MW y cuatro días con registros superiores a los 2.300MW, una cifra nunca antes vista.

El primer día de agosto, una desconexión parcial de la región occidental dejó completamente a oscuras a las provincias desde Matanzas a Pinar del Río. Esto, mientras diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, que queman crudo extraído en la Isla, estaban en avería o mantenimiento. Ese fue el preámbulo del colapso nacional, que se produjo al día siguiente.

El miércoles, la UNE reportó en avería la unidad 6 de la Termoeléctrica de Mariel, la 4 de Cienfuegos, la 2 de Felton y la 3 de Renté, mientras que en mantenimiento están la 3 de Santa Cruz del Norte, la 5 de Nuevitas y las unidades 5 y 6 de Renté.

Los apagones superan hoy las 24 horas consecutivas en la mayor parte de la Isla, y solo en algunas ciudades disfrutan de "alumbrones" de dos o tres horas. La oscuridad perenne que afecta la vida cotidiana también ha convertido las protestas, cacerolazos y cierres de calles en escenas frecuentes que mantienen al régimen en vilo.

FUENTE: Diario de Cuba