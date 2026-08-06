viernes 7  de  agosto 2026
SUCESOS

¿Quién era el policía de Doral hallado sin vida en el suroeste de Miami-Dade?

El agente con 13 años de servicio era esposo, padre de tres hijos y trabajaba como oficial de recursos escolares en una escuela primaria; no se detectaron indicios de intervención criminal

Erwin Hernández

Erwin Hernández

Policía Doral
Imagen referencial

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IA D. C.
Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

DORAL POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Ciudad de Doral identificó al policía hallado sin vida en el suroeste de Miami-Dade como Erwin Fernández, un veterano de 13 años en la institución cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con los niños y las familias de la comunidad.

Fernández era esposo, padre de tres hijos y oficial de recursos escolares en Downtown Doral Charter Elementary School. El directorio oficial del plantel confirma tanto la grafía de su nombre como la función que desempeñaba, datos que aclaran una confusión inicial en algunos reportes sobre su identidad.

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Trece años de servicio comunitario

La labor de Fernández no se limitó a la seguridad escolar. Registros de actividades comunitarias muestran que participó en el programa de Exploradores de la Policía de Doral, una iniciativa destinada a enseñar a adolescentes sobre la profesión policial, el liderazgo y el servicio ciudadano.

El municipio lo recordó como un servidor público excepcional, reconocido por su integridad, humildad y sentido del deber. También destacó su bondad, su disposición para ayudar a otras personas y el compromiso que mantuvo con la seguridad de Doral.

Imágenes difundidas a través de diferentes plataformas muestran, además, reconocimientos que recibió por acciones que ayudaron a salvar vidas.

El jefe de la Policía de Doral, Matthew Castillo, afirmó que la pérdida afecta profundamente a toda la agencia. Explicó que los vínculos entre quienes trabajan juntos en la Policía trascienden el ámbito profesional y se convierten en relaciones de familia.

Investigación sin indicios de intervención criminal

Fernández fue hallado la mañana del miércoles en el área de la avenida 157 y la calle 160 del suroeste, conocida como Colonial Drive, en Redland. Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y personal de Miami-Dade Fire Rescue acudieron poco después de las 6:20 a.m.

En un camino de grava entre varias fincas permanecía estacionada una Ford Police Interceptor Utility perteneciente a la Policía de Doral. Las autoridades no precisaron si el agente fue encontrado dentro o fuera del vehículo ni explicaron por qué se encontraba en ese sector rural.

El detective Daniel Castillo, portavoz de la Oficina del Sheriff, informó que los investigadores no sospechan que haya existido intervención criminal. La causa del fallecimiento no había sido divulgada por el médico forense al cierre de esta nota. Las autoridades tampoco han informado si Fernández se encontraba de servicio cuando ocurrió el hecho.

Por su parte, el comisionado de Miami-Dade René García lamentó la “trágica pérdida” del oficial Erwin Fernández y exhortó al personal de primera respuesta y a sus familiares a buscar apoyo si atraviesan una crisis emocional.

El legislador condal recordó que First Alarm Foundation ofrece recursos de asistencia y que la línea 988 está disponible para quienes necesiten ayuda. “No hay vergüenza; hablemos”, afirmó.

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La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó condolencias a la familia, los amigos y los compañeros del oficial, mientras la investigación continúa a la espera de conclusiones oficiales.

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