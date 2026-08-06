viernes 7  de  agosto 2026
NO BAJE LA GUARDIA

Disminuye el pronóstico de huracanes, pero Florida entra en los meses de mayor riesgo

Investigadores anticipan nueve tormentas con nombre, cuatro huracanes y solo uno de gran intensidad; el primer ciclón de una temporada promedio suele formarse alrededor del 11 de agosto

Imagen fotorrealista de una playa de Florida

Imagen fotorrealista de una playa de Florida

IA D. C.
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La temporada de huracanes en el Atlántico podría terminar con una actividad considerablemente inferior a la normal, una perspectiva favorable para Florida que, sin embargo, llega cuando comienza el periodo del año con mayor probabilidad de formación de ciclones.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU) mantuvo en su actualización de agosto el pronóstico de nueve tormentas con nombre, cuatro huracanes y un huracán de gran intensidad, categoría 3 o superior, antes de que concluya oficialmente la temporada el 30 de noviembre.

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Las cifras incluyen las tormentas tropicales Arthur y Bertha, las únicas formaciones con nombre registradas hasta ahora. En comparación, una temporada promedio produce alrededor de 14 tormentas, siete huracanes y tres huracanes mayores.

No obstante, el inicio de agosto marca un cambio decisivo en la temporada ciclónica. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), entre agosto y octubre se concentra el 78% de los días con tormentas tropicales, el 87% de los días con huracanes y el 96% de los días con huracanes de gran intensidad registrados históricamente en el Atlántico.

La amenaza aumenta con rapidez durante las próximas semanas: el primer huracán de una temporada promedio suele formarse alrededor del 11 de agosto, mientras el primero de categoría 3 o superior aparece entre finales de ese mes y principios de septiembre.

La actividad alcanza su punto máximo cerca del 10 de septiembre, por lo que Florida apenas comienza a transitar el tramo más peligroso del calendario ciclónico.

Menor probabilidad de impacto

Aun así, la posibilidad de que al menos un huracán mayor toque tierra en cualquier punto de la costa continental de Estados Unidos fue reducida a 16%, muy por debajo del promedio histórico de 43% calculado entre 1880 y 2020.

Para la costa del golfo de México, desde el Panhandle de Florida hasta Brownsville, Texas, la probabilidad se sitúa en alrededor de 9%, frente a un promedio histórico de 27%.

Estos porcentajes no constituyen predicciones específicas sobre Florida ni indican dónde podría producirse un impacto. Los pronósticos estacionales calculan la actividad general de la cuenca, pero no pueden anticipar con varios meses de antelación la trayectoria de una tormenta determinada.

Florida mantiene una exposición particular por su ubicación entre el océano Atlántico y el golfo de México. Una formación que se desarrolle cerca del Caribe, las Bahamas o las aguas del golfo todavía podría alcanzar el estado, incluso durante una temporada con pocas tormentas.

El Niño limita las formaciones

El principal factor detrás de la reducción es el fortalecimiento de El Niño, fenómeno caracterizado por temperaturas superiores al promedio en una zona del océano Pacífico ecuatorial.

Sus efectos alteran la circulación atmosférica y favorecen vientos fuertes en diferentes niveles sobre el Atlántico. Ese contraste, conocido como cizalladura, puede desorganizar las tormentas e impedir que se conviertan en huracanes o que ganen intensidad.

Los investigadores expresaron una elevada confianza en que El Niño continuará fortaleciéndose durante el periodo de mayor actividad ciclónica, que generalmente se extiende desde mediados de agosto hasta mediados de octubre.

No obstante, los especialistas señalaron que una temporada menos activa no equivale a una temporada sin peligro. La cantidad total de tormentas tampoco determina cuántas tocarán tierra ni la magnitud de sus daños.

Por esa razón, los residentes de Florida deben mantener sus preparativos, revisar los planes familiares de emergencia, verificar sus seguros y conservar suministros básicos. El alivio que ofrece el pronóstico estadístico no elimina la posibilidad de que una sola tormenta transforme una temporada tranquila en una emergencia para el estado.

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