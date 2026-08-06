viernes 7  de  agosto 2026
VENEZUELA

Muere preso político bajo arresto domiciliario por "terrorismo" en Venezuela

José Breijo, de doble nacionalidad, fue excarcelado luego de tres años de detención arbitraria pero el régimen le negó la libertad plena, según denuncias

El caso del preso político José Breijo fue denunciado reiteradamente por Carlos Julio Rojas, periodista y expreso político-&nbsp;

El caso del preso político José Breijo fue denunciado reiteradamente por Carlos Julio Rojas, periodista y expreso político- 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El preso político José Breijo, quien fue excarcelado en mayo pasado por razones de salud, falleció bajo arresto domicilario que fue ordenado por un juez que le procesaba por “terrorismo” desde 2023.

La muerte de Breijo, uruguayo-venezolano de 71 años de edad, fue reportada por el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, quien acompañó su caso durante meses y responsabilizó al aparato judicial chavista de negarle la libertad por amnistía.

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“Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida el preso político uruguayo vzlano José Breijo (71 años) quien se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado injustamente de terrorismo y pasar más de dos años secuestrado en Tocuyito«, informó Rojas en su cuenta en X.

Breijo fue detenido en 2023 tras haber fotografiado una bandera con inscripciones en árabe en un local comercial de Caracas.

Muere sin conseguir la libertad

El activista atribuyó la muerte de Breijo a complicaciones respiratorias derivadas de torturas en la cárcel de Tocuyito y responsabilizó al régimen chavista de no haberle concedido la libertad plena.

Se “le negó hasta su último aliento la anhelada libertad”, dijo en su mensaje.

El caso de Breijo destacó, entre los de otros presos políticos, porque al ser excarcelado y llegar a su vivienda, ubicada en Caracas, se encontró con que había sido invadido por un agente policial de “Operaciones Especiales” que participó en su detención en 2023

Tuvo que dormir varios días a las puertas de su apartamento porque debía cumplir allí con la medida cautelar.

"Me quitaron vida"

“Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Soy un anciano trabajador, no un terrorista. Me lo han quitado todo”, denunció Breijo en esa ocasión.

Luego de conseguir el desalojo de su vivienda el 27 de mayo, constató que había sido desvalijada sin que se sepa hasta ahora de sanciones al invasor.

Al día siguiente Breijo fue hospitalizado por un derrame pleural y regresó a su domicilio el 16 de junio sin lograr recuperar su salud.

FUENTE: Con información de Carlos Rojas red X; Monitoreamos

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