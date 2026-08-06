viernes 7  de  agosto 2026
SALUD DE PRIMER NIVEL

Florida coloca 12 hospitales entre los mejores de Estados Unidos, según U.S. News

Varios de centros médicos floridanos se ubican en la élite del país. Miami sobresale por su liderazgo en oftalmología, cáncer y neurología

Hospitales de Florida entre los mejores del Estados Unidos.&nbsp;

Hospitales de Florida entre los mejores del Estados Unidos. 

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Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Florida reafirmó su posición como uno de los principales referentes de la atención médica en Estados Unidos al colocar 12 hospitales entre los mejores del país, de acuerdo con la clasificación Best Hospitals 2026-2027 de U.S. News & World Report. El informe también reconoce el liderazgo nacional de varios centros del sur de Florida en especialidades de alta complejidad.

Hospitales de Florida entre los mejores del país

Entre los hospitales floridanos reconocidos por U.S. News en el informe publicado el martes figuran:

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  • Mayo Clinic Florida (Jacksonville)
  • AdventHealth Orlando
  • Tampa General Hospital
  • UF Health Shands Hospital (Gainesville)
  • Cleveland Clinic Weston Hospital
  • Baptist Hospital of Miami
  • Sarasota Memorial Hospital
  • Morton Plant Hospital (Clearwater)
  • Memorial Regional Hospital (Hollywood)
  • Orlando Health Orlando Regional Medical Center
  • Jupiter Medical Center

Además de estos centros, otros hospitales del estado obtuvieron reconocimiento regional. En total, 32 hospitales de Florida fueron distinguidos en distintas categorías del informe. El sur de Florida concentró la mayor cantidad de reconocimientos regionales, con 15 hospitales clasificados entre los 108 evaluados.

Mayo Clinic Florida encabeza el ranking estatal

Dentro del grupo de hospitales reconocidos, Mayo Clinic Florida, en Jacksonville, fue clasificado como el mejor hospital del estado y volvió a integrar el exclusivo Best Hospitals Honor Roll, reservado para los centros médicos con el desempeño más destacado del país.

El hospital obtuvo clasificación nacional en nueve especialidades para adultos y fue calificado con alto desempeño en 21 procedimientos y condiciones médicas, entre ellos cirugía de válvula aórtica, cirugía de columna, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirugía de cáncer de colon y tratamiento de la diabetes. Además, el 94 % de sus pacientes afirmó que recomendaría el centro.

El segundo lugar en Florida correspondió a AdventHealth Orlando, que logró clasificación nacional en cuatro especialidades para adultos y dos pediátricas, además de un alto desempeño en 22 procedimientos y condiciones médicas.

Bascom Palmer mantiene el liderazgo nacional en oftalmología

Uno de los mayores logros para Florida volvió a corresponder al Bascom Palmer Eye Institute, del UHealth–University of Miami Health System, que conservó el primer lugar de Estados Unidos en oftalmología por vigésimo quinto año consecutivo. UHealth también situó otras cuatro especialidades entre las mejores del país:

  • Oftalmología: No. 1
  • Neurología y Neurocirugía: No. 14
  • Geriatría: No. 19
  • Cáncer: No. 23
  • Cardiología y Cirugía Cardíaca: No. 49

El programa de Neurología y Neurocirugía protagonizó uno de los mayores avances del año al subir del puesto 23 al 14 y entrar por primera vez en el grupo de los 15 mejores hospitales de Estados Unidos en esa especialidad.

Asimismo, Cleveland Clinic Weston obtuvo cinco especialidades clasificadas a nivel nacional. Mount Sinai Medical Center consiguió dos, mientras que Baptist Health Baptist Hospital, Baptist Health Doctors Hospital y Jackson Health System-Miami alcanzaron una clasificación nacional en una especialidad cada uno.

Sylvester lidera la atención del cáncer en Florida

Como novedad, U.S. News publicó este año clasificaciones estatales para las especialidades de cáncer, cardiología y cirugía cardíaca, y ortopedia.

En atención oncológica, el ranking de Florida quedó encabezado por:

  • Sylvester Comprehensive Cancer Center (University of Miami Health System)
  • H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute (Tampa)
  • UF Health Shands Hospital
  • Mayo Clinic Florida
  • AdventHealth Orlando

En el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale, Cleveland Clinic Weston ocupó el primer lugar en la clasificación general. UHealth Tower fue el hospital mejor clasificado de la región para el tratamiento del cáncer, mientras que Baptist Hospital of Miami se ubicó en el segundo puesto de esa especialidad.

¿Cómo se elabora el ranking?

Según U.S. News & World Report, la clasificación evalúa hospitales que atienden casos de alta complejidad, incluidos pacientes sometidos a cirugías especializadas o con mayor riesgo de complicaciones por edad o enfermedades preexistentes.

Cada año, cerca de 40 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos corresponden a este tipo de atención especializada, por lo que el informe busca servir como una guía para pacientes y médicos al momento de elegir un centro hospitalario.

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