Powerball acumula $856 millones de cara al sorteo del sábado

El premio del próximo sábado del Powerball alcanza los 856 millones de dólares.

MIAMI.- El premio mayor de Powerball continúa aumentando y alcanzó un estimado de 856 millones de dólares para el sorteo del próximo sábado 8 de agosto, con una opción de pago único en efectivo de 372 millones de dólares. De concretarse, sería el octavo mayor bote en la historia de este popular juego de lotería en Estados Unidos.

Según informaron los organizadores, nadie ha ganado el premio mayor desde el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron el acumulado de entonces.

En el sorteo del pasado miércoles, los números ganadores fueron 14, 20, 59, 60 y 61, con el Powerball 25. Aunque nadie acertó la combinación completa, un boleto vendido en Ohio ganó un millón de dólares al acertar cinco números.

Opciones de cobro y precio del boleto

Si alguien gana el premio mayor podrá elegir entre recibir el dinero mediante una renta anual en 30 pagos escalonados durante 29 años o un pago único en efectivo, antes de la aplicación de los impuestos correspondientes.

¿Cuánto cuesta el boleto?

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares por jugada y se venden en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. (hora del este) y se transmiten en vivo desde el estudio de Powerball en Florida.

¿Cuál fue el mayor premio de Powerball en la Historia?

El récord histórico de Powerball permanece en 2.040 millones de dólares, obtenidos por un único boleto vendido en California el 7 de noviembre de 2022.

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