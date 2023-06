Cuba, ¿Una isla del Caribe sin productos del mar?

"En la actividad pesquera es oportuno decir que aunque somos un país que estamos rodeados de mar, nuestras aguas no poseen los niveles de peces que necesitamos para cubrir la demanda de la población", afirmó.

En su alocusión, la ministra cubana relató que tampoco se cuenta con los recursos físicos para lograr el abastecimiento alimentario del rubro: "Entre los años 1976 y 1990 poseíamos una flota que pescaba en aguas internacionales. Cuba recibía así alrededor de 100.000 toneladas de pescado de forma anual. A partir de 1992 hubo una retirada gradual de esta flota y en el 2002 prácticamente no teníamos activa esta flota".

No obstante, ni el pescado ni otros productos del mar han formado parte habitual del régimen alimentario del cubano en las últimas cinco décadas. La industria pesquera cubana se dedicó durante todo ese tiempo a exportar la mayor parte de la pesca.

"Hoy el cubano practicamente no come pescado ni nada del mar. No solo porque no lo hay, sino porque prácticamente no aprendió a comer esos productos o perdió la costumbre", declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Sergio Bustamante, un cubano que creció en la isla y emigró a España en el 2015.

Hoy en la Mesa Redonda: Conversando con el Ministro de la Industria Alimentaria

Para el régimen de Cuba, el incremento de la oferta de pescado para la población está sujeta a los programas de cría en agua dulce, hecho que se encuentra en crisis por no contar con los piensos para alimentar a los peces.

La crisis alimentaria en Cuba se agudizó de manera significativa en los últimos años, lo que ha provocado que la ciudadanía haya alzado la voz en numerosas protestas para clamar por libertad, alimentos y salud.

