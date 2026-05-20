Cuba, una nación en busca de su libertad

MIAMI. — El 20 de mayo de 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez en La Habana. Nacía oficialmente la República, tras siglos de dominio colonial y años de conflicto. Era el resultado de una aspiración largamente sostenida: la independencia de España y la construcción de una nación propia.

“Al señalar los relojes las 12 de la noche… repicaron las campanas, el pueblo llenó las calles y estallaron los cohetes”, recogió el historiador Juan Martín Leiseca. “¡Era el día de la libertad!”.

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La nueva etapa cerraba más de cuatro siglos de colonización española y cuatro años de ocupación militar estadounidense. Detrás quedaban también las guerras independentistas iniciadas por Carlos Manuel de Céspedes y sostenidas por figuras como Antonio Maceo y el propio Martí.

En sus primeros años, la República avanzó en la creación de instituciones y en la definición de su identidad nacional. Sin embargo, el escenario político se mantuvo inestable. Las tensiones entre distintos proyectos de país convivieron con períodos de crecimiento económico y con una vida pública cada vez más activa, impulsada por obreros, estudiantes e intelectuales.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, se sucedieron gobiernos constitucionales y rupturas institucionales. Pese a ello, Cuba alcanzó niveles de desarrollo que la situaron entre las naciones más dinámicas de América Latina en ese período.

De la crisis institucional a la revolución

El equilibrio se quebró en 1952, cuando Fulgencio Batista tomó el poder mediante un golpe de Estado. Su gobierno enfrentó crecientes críticos en un contexto marcado por denuncias de corrupción y restricciones políticas.

Siete años después, en 1959, una insurgencia encabezada por Fidel Castro llegó al poder. El nuevo gobierno impulsó profundos cambios estructurales, incluyendo nacionalizaciones y una reorganización del sistema político.

Con el paso de los años, se consolidó un modelo de partido único, con fuerte control estatal sobre la economía, los medios de comunicación y la vida política y social. Paralelamente, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron, especialmente tras las expropiaciones de empresas estadounidenses en 1960, lo que derivó en la imposición de un embargo económico.

El alineamiento con la Unión Soviética marcó la inserción internacional de Cuba durante la Guerra Fría. Episodios como la invasión de Bahía de Cochinos y la Crisis de los Misiles de 1962 situaron a la isla en el centro de las tensiones internacionales.

Migración, control y tensiones sociales

Durante las décadas siguientes, el país vivió profundas transformaciones económicas y sociales, junto con un aumento sostenido de la emigración. Cientos de miles de cubanos abandonaron la isla en distintos momentos, en busca de libertad y nuevas oportunidades.

Diversos testimonios y estudios históricos documentan el fuerte control político y las limitaciones a las libertades civiles, así como programas estatales orientados a la reeducación ideológica.

Todo esto sucedía mientras la mayor parte del mundo miraba al otro lado, plagado en parte por la indiferencia o cegado por el discurso ‘revolucionario’ de la dictadura.

El presente

En julio de 2021, protestas en distintas ciudades del país reflejaron el descontento de sectores de la población. Las manifestaciones fueron seguidas por detenciones y procesos judiciales sumarios por protestar.

Más de un siglo después de la proclamación de la República, el debate sobre el futuro de Cuba sigue abierto. Persisten desafíos económicos, tensiones políticas y demandas de cambio.

“Quién iba a sospechar que a estas alturas habría que seguir luchando por una república libre e independiente”, publicó alguna vez el periodista y amigo Guillermo Cabrera Leiva.

“Y que los cubanos tuvieran que seguir viviendo en afrentas y oprobio sumido”, como recoge el himno nacional.

En ese contexto, el ideario de José Martí mantiene vigencia para muchos: la aspiración de una nación soberana, construida sin injerencias externas y basada en la libertad.