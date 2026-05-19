martes 19  de  mayo 2026
SUCESOS

Hombre mata a puñaladas a su expareja en plena calle de España

La víctima, una hondureña de 33 años, fue atacada en una vía pública de Cataluña por su expareja el cual tenía orden de alejamiento

Una patrulla de la Policía Nacional de España.

Una patrulla de la Policía Nacional de España.

Europa Press/POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Policía autonómica de Cataluña, en el noreste de España, detuvo a un vecino de la localidad de Figueres, que tenía activa una orden de alejamiento, por matar este martes a su expareja, una joven hondureña, a la que asestó puñaladas por todo el cuerpo.

El homicida, Andrés R., de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años, indicaron fuentes cercanas al caso.

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Los hechos ocurrieron antes de las 15:00 horas (13:00 GMT). Tras agredir a la víctima con un cuchillo y asestarle puñaladas en los brazos, espalda, tórax y cuello, el hombre se deshizo del arma lanzándola bajo un coche aparcado y fue a una fuente para lavarse la sangre.

En ese momento, varias personas le increparon y media docena le persiguió y acorraló hasta lograr tirarlo al suelo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de su víctima.

"Maltrato"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que el lunes se celebró un juicio rápido en el que el presunto asesino aceptó una pena por maltrato de 6 meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la expareja por 1 año y cuatro meses.

Horas después, fue detenido por supuestas lesiones a la misma víctima, que fue citada para una exploración forense que debía tener lugar este martes y para declarar ante el juez.

Sin embargo, la mujer no compareció por la mañana y el hombre quedó en libertad, quedando el caso pendiente del juzgado. Horas después tuvo lugar el asesinato.

En lo que va de 2026 hay 19 víctimas mortales de la violencia en España, 1.360 desde el año 2003, según la Delegación del Gobierno.

FUENTE: Con información de Europa Press

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