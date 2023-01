Cuba: Visa aprobada por EEUU para niña enferma de leucemia

Image to PDF 20230123 12.42.51 (1).pdf

"Obtener estas visas ha sido más que una bendición, gracias primeramente a Dios porque sin su misericordia esto no fuera posible, la inmensa alegría que tengo a pesar de las circunstancias es inexplicable, porque estas visas significan una oportunidad de vida para mi niña", dijo la madre de Náthaly.

Gracias a todas esas personas que de una forma u otra me ayudaron en todo, siempre lo dije: Dios mandó ángeles para cuidar a mi niña y ayudar en todo este proceso y esos ángeles son todos ustedes, a Michael Fux el ángel de la guarda de Nathy así como ella le dice, agradecida infinitamente por todo, no tengo palabras para expresar esto que siento, solo Dios sabe como está mi corazón ahora mismo y gracias a su voluntad todo está marchando bien, gracias muchísimas gracias, bendiciones miles.

El caso ha avanzado desde que el 13 de diciembre fue enviada por la oficina del abogado Yunior Piñeiro la solicitud de visas, tramitada de manera probono y, días después, el miércoles 22 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS por sus siglas en inglés) recibió la solicitud de visa humanitaria para su hija Náthaly Zaragoza Hernández, quien a sus 9 años ha sido diagnosticada con leucemia linfoide aguda y permanece ingresada en el Instituto de Hematología de Cuba como candidata a trasplante de médula.

Aunque en la isla sus opciones son limitadas porque los trasplantes del tipo que Nathaly necesita no se están realizando, la niña cuenta con el respaldo, en EEUU, de un benefactor que se solidarizó y está cubriendo los gastos de trámites, además de que asumirá los costos médicos y de estadía en el hospital. Hasta el momento, se prevé que sea el pediátrico Nicklaus Children Hospital de Miami la institución médica que reciba a la menor.

Al saber de su diagnóstico, la oficina del director del departamento de Leucemia y Linfoma, el Doctor Guillermo de Angulo, expresó su disponibilidad para ofrecer atención especializada a la niña y se iniciaron las coordinaciones.

Previamente, ante una publicación de DIARIO LAS AMERICAS sobre la situación de Náthaly, una persona, en un inicio mantenida en el anonimato, asumió el patrocinio de la menor para traerla a EEUU y cubrir los gastos asociados a su tratamiento.

“La vamos a traer y vamos a tratar de salvarla. Para mí salvar la vida de un niño o de una niña es un sentimiento increíble”, dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS el empresario y filántropo cubanoamericano Michael Fux, quien hizo público el 10 de diciembre su rol de benefactor en este caso.

“Yo trato de ayudar a mucha gente de diferentes maneras. Es obvio que no puedo ayudar a todos, pero me gustaría ayudar a algunos y ahora tenemos el caso de la niña Náthaly Zaragoza, que necesita ayuda rápida”, dijo y precisó que aun cuando hay países con una situación muy difícil, en particular en Centroamérica, él no se olvida de Cuba, el país donde nació.

A cargo de toda el procesamiento de la documentación legal para presentar la solicitud de visa humanitaria en favor de la menor enferma y de su madre, también en gesto benéfico ha estado a cargo la oficina del abogado experto en Inmigración Yunior Piñeiro. Asimismo en las labores del coordinación de todo el proceso, en colaboración con Diario Las Américas ha tenido un importante papel el desempeño del reconocido economista Rafael Marrero.

Por su parte, la oficina del senador Marco Rubio se comunicó con USCIS para impulsar la solicitud de visados, tomando en cuenta la gravedad del caso y la necesidad de actuar con celeridad.

Descripción médica

Desde agosto de 2022 Náthaly empezó con los primeros síntomas asociados a la enfermedad (dolores articulares, dificultad para deambular y fiebre). “Inicialmente se sospechó una artritis juvenil idiopática, por lo que se trasladó a mediados de septiembre a la provincia de Las Tunas para realizar estudios específicos de esta enfermedad en algunos de los cuales se constataron células de aspecto inmaduro en la sangre periférica”, se lee en su historia clínica o récord médico.

La menor fue remitida en ese mismo mes hacia el hospital William Soler en La Habana, donde “se realizaron los estudios morfológico, de inmunofenotipo y cariotipo de la médula ósea y se enviaron al centro de referencia nacional (Instituto de Hematología e Inmunología, IHI) donde se realizó el diagnóstico de Leucemia linfoide Aguda (LLA) y se trasladó a dicho centro asistencial donde se comenzó el tratamiento oncoespecífico de la enfermedad”.

A raíz de lo descrito, el mismo documento firmado por los doctores Ismael Iván Silverio Fernández y Wilfredo Roque García concluye que la menor tiene un pronóstico reservado y que es candidata a trasplante alogénico de células hematopoyéticas. A grandes rasgos, este es un procedimiento mediante el cual una persona con una enfermedad de la sangre recibe células formadoras de sangre sanas, llamadas células madre, para restaurar sus propias células, ya que estas han sido destruidas.

Los médicos en Cuba, pese a su capacidad y conocimiento, carecen de los recursos. Explican que no están haciendo trasplantes desde hace rato*, no dan una fecha exacta pero sí dijeron que hace tiempo no se realizan.

*Varios medios de prensa independiente han publicado testimonios de personas necesitadas de trasplante de médula en Cuba a lo largo de la última década.