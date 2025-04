Cubanos opinan sobre la opción "cero remesas y vuelos"

Yosvany y su amigo piden ocho perros calientes para llevar, una limonada y dos maltas. El menú se lee en el móvil mediante un código QR. Mientras a 50 metros del negocio gastronómico, una anciana pide dinero a los transeúntes y un par de mendigos buscan sobras de comida en los depósitos de basura aledaños a un agromercado cercano. Los clientes de la cafetería usan guantes desechables para comer los perros calientes y no embarrarse las manos y pueden acompañarlos con camarones, langosta, jamón serrano o ropa vieja.

Diferencias

Yosvany reconoce que las diferencias sociales que existen actualmente en Cuba “son terriblemente dolorosas. Pero amigo, bienvenido al capitalismo salvaje que se ha inventado GAESA para un sector de la población que recibe dólares o lo gana en algún negocio privado. Apoyar la prohibición del envío de remesas y de vuelos a Cuba es un tema polémico. Por motivos humanitarios no estoy de acuerdo. Se podría limitar, como se ha hecho otras veces, a 300 o 400 dólares mensuales, una cantidad razonable para que una familia de cuatro personas pueda garantizar un estándar de vida digno”.

“La pregunta es qué garantías existen que, con esas medidas, se va a caer el régimen. Si así fuera, dime dónde tengo que firmar. Pero sería muy egoísta de mi parte, pues yo gano dólares gracias a mi trabajo y aunque se pueda complicar la transferencia a Cuba, siempre hay diversas formas para cobrar el dinero o que me lo depositen en una tarjeta de crédito extranjera. A los tres o cuatro millones de personas que no reciben divisas desde Estados Unidos habría que preguntarles qué opinan, porque ellos ya están pasando hambre y tienen muchísimas necesidades materiales".

"Lo de suprimir los vuelos es más entendible. Miles de cubanos viajan cada año a la isla y llevan a sus familiares a hoteles que pertenecen al conglomerado militar que controlan con mano hierro cada dólar que entra al país. Otros vienen a especular (alardear), en sus barrios. Son unos personajes y la miseria generalizada les permite seducir a jóvenes y adolescentes. Ese dinero, al igual que la compra de comida por agencias que son del régimen o en contubernio con ellos, va a parar a sus arcas. El gobierno de Estados Unidos y los congresistas de origen cubano tienen razones muy válidas para cortar el flujo de divisas al régimen".

"Pero esas medidas no van a traer la libertad ni a estimular protestas masivas en las calles, aunque las condiciones están dadas y podría suceder en cualquier momento. Los que salieron el 11 de julio de 2021 y los que han protestado después, son los que no reciben dólares, comen una vez al día cualquier sancocho y sienten que no tienen nada que perder. Los que reciben dólares son muy críticos con el gobierno, pero no se van a arriesgar a ir una prisión y perder sus pequeños privilegios. Si les cortan la entrada de divisas buscarán cualquier forma de marcharse de Cuba, como mismo lo han hecho aquellos que ahora desde Miami piden a los cubanos que se rebelen. Hay bastante cinismo en esa propuesta”, concluye Yosvani.

Posiciones

Sergio, médico jubilado, afirma que “si se prohibieran los vuelos a Cuba y el envío de remesas, muchos cubanos que ya son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, barajarían otras opciones de enviar dólares a sus parientes. Estoy de acuerdo que a este engendro que ha destruido el país y provocado que la mayoría de los cubanos vivan en la pobreza, se les debe presionar para que renuncien o capitulen. No es tan fácil. Si los cubanos en el exterior no preparan una invasión como cuando Playa Girón, lo veo imposible. El pueblo no tiene vocación de mártir y, además, tiene mucho miedo. Casi todos coinciden que estos gobernantes hace rato debían haber dejado el poder. Pero no creo que prohibiendo los vuelos y las remesas se pueda derrocar al gobierno. Ellos tienen otras entradas de divisas con la exportación de médicos, tabaco, ron, camarones y el escaso turismo. Quien se jode es la gente que recibe remesas. La otra, que no recibe remesas, está jodida hace años”.

Rubén, historiador, explica que “la mayor parte de los estallidos sociales que han generado cambios de gobiernos han ocurrido en países dictatoriales con economía capitalista y libre empresa, como algunos regímenes durante la Primavera Árabe o en Irán, cuando llegaron los ayatolas. En dictaduras militares de derecha, como las de Chile, Brasil, Argentina y otras naciones del cono sur de América, la transición fue promovida desde el poder. En los regímenes comunistas las transiciones pacíficas no son posibles, excepto en la Polonia del grupo Solidaridad que dirigía Walesa. En la antigua RDA, los alemanes derribaron el Muro de Berlín para huir de aquel horror. Las causas que lo provocaron son achacables a la clase política que, abandonados por Gorbachov, optaron por entregar el poder".

"No olvidar que esos regímenes reprimieron, encarcelaron y asesinaron a miles de opositores y ciudadanos que protestaban pacíficamente. Los países de Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas eran satélites del Kremlin. Cuando en Moscú sucedieron los acontecimientos que precipitaron la caída del comunismo, fue que llegó la transición. En algunos casos para bien, en otros, como en Rusia, Bielorrusia y naciones asiáticas de la antigua URSS, aunque bajo el manto del capitalismo, se mantienen gobiernos autoritarios. En todas ellas imperaba la ideología marxista, pero fue la corrupción y la ineficiencia lo que causó su extinción. No existe referente que presionando a los exiliados para que no envíen dinero a sus familiares se pueda generar un cambio de gobierno".

"Pienso que la cercanía de la Florida, a 90 millas de Cuba, donde reside cerca de un millón de cubanos que, a base de trabajo duro han logrado prosperar, es un motivo muy poderoso para que la población en la Isla aspire emigrar a ese estado. Es cierto que una parte importante de la emigración cubana viola sistemáticamente la Ley de Ajuste Cubano, al declararse perseguidos por la dictadura y al año y el día viajan a Cuba. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho a trazar nuevas políticas migratorias y a deportar a los que han cometido perjurio o entraron de forma ilegal al país. Pero prohibir que los cubanos reciban dólares no va a lograr que la gente se tire masivamente a las calles a protestar. Es verdad que el régimen utiliza a los que reciben remesas como rehenes y los extorsionan económicamente instaurando una industria usurera en torno a las divisas enviadas por los emigrados. Pero el hambre no va a traer el cambio político en Cuba. Será el desgaste y la inoperancia de la dictadura sumado a la presión del descontento ciudadano lo que promoverá una transición a la democracia”, asegura Rubén.

Pragmatismo

Rolando Rodríguez Lobaina, opositor y director del medio independiente Palenque Visión, subraya que en “la concepción de la lucha pacífica hay dos vertientes. Una de línea dura, que aboga por eliminar las remesas, los vuelos y cualquier otra concesión para impedir que la dictadura se oxigene y financie al aparato represivo. Y que ese colapso pueda provocar que cientos de miles de personas se lancen a las calles. Y otra de tendencia moderada, que considera que recrudeciendo las medidas en contra del régimen el mayor castigo lo recibe el pueblo. Voy a intentar opinar desde una posición neutral. Se sabe que las condiciones para que haya un estallido social o protestas multitudinarias como las del 11J ya existen. Pero hay que tener en cuenta que la dictadura ha implementado un amplio paquete de leyes represivas antes y después del 11J que sanciona con muchos años de cárcel a los participantes en esas protestas".

"Para no perder el poder, el régimen castrista está dispuesto a ahogar en sangre cualquier movilización de descontento social. Soy reservado en el tema de cortar las remesas a la Isla porque el país está viviendo una situación caótica, de supervivencia total. Y los más afectados serán los ciudadanos, con miles de personas pasando hambre, viviendo en condiciones precarias comparables con la etapa de la esclavitud, sin medicamentos, con una inflación indetenible y una nación con el 30 % de la población mayor de 60 años que devenga una pensión miserable que no les alcanza para comer. La dictadura ha demostrado que su capacidad intimidatoria y represiva le sigue funcionando. Sobre los vuelos, creo que se debe sancionar a los que dicen son opositores y viajan con frecuencia a la Isla: los que dijeron en Estados Unidos que son perseguidos, no pueden venir a Cuba. Soy escéptico en la efectividad de esas medidas. Los cambios en el país acontecerán cuando el pueblo se decida a derrocar la tiranía”, opina Rolando.

El Muso, anciano de 78 años que canta boleros mientras los turistas comen en restaurantes de La Habana Vieja, dice que se ve “atrapado en un conflicto donde todos quieren una urgente solución, pero muy pocos hacen algo para que suceda. Desde Miami es muy cómodo arengar a las masas en la isla. El que empuja no se da golpe. Los que envían dinero no lo mandan a desconocidos, sino a sus padres, hijos o hermanos. Es verdad que se ha perdido la dignidad y un montón de descarados que se jactaban de apoyar a Fidel, ahora piden que les manden dólares o quieran irse pa’ la yuma. Pero yo lo que pido son cambios. Estos bandidos van a estar gobernando hasta que el pueblo quiera”.

Muchos en la isla y en el exilio consideran que los cambios en Cuba están al doblar de la esquina. Cómo y cuándo es la pregunta que todos se hacen.