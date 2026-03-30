lunes 30  de  marzo 2026
VENEZUELA

Cúpula militar chavista entra en fase de cambios en la estructura y reacomodo del discurso ideológico

Nuevo ministro de Defensa del chavismo impulsa cambios internos en la Fuerza Armada en medio de ajustes en el poder

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)

Cuenta de Delcy Rodríguez en X
Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Mando en Miraflores, el 19 de marzo, a la que asistieron el General en Jefe Vladimir Padrino López y el resto de los jefes militares salientes.

Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Mando en Miraflores, el 19 de marzo, a la que asistieron el General en Jefe Vladimir Padrino López y el resto de los jefes militares salientes.

Prensa Delcy Rodríguez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La cúpula militar del chavismo comienza a mostrar señales de una posible reconfiguración interna tras la llegada del general Gustavo González López al Ministerio de Defensa, en una etapa marcada por ajustes operativos, cambios en la estructura de mando y una reducción visible del discurso ideológico oficialista dentro de la institución castrense.

A pocos días de asumir el cargo, González López ha impulsado una serie de medidas que buscan diferenciarse de la gestión de Vladimir Padrino López, quien durante más de una década lideró la institución bajo una narrativa abiertamente política. Las nuevas directrices apuntan a proyectar una Fuerza Armada con mayor énfasis administrativo, menor exposición ideológica y una imagen de "normalización interna".

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Entre los primeros cambios destaca la eliminación de consignas políticas en comunicaciones oficiales, una práctica que había sido instaurada como obligatoria en la institución. Frases asociadas al chavismo como “Leales siempre, traidores nunca” o “Patria, socialismo y vida” han sido retiradas de los discursos y documentos formales, en lo que fuentes internas interpretan como un intento de reposicionar la institución hacia un perfil más institucional.

Revisión de privilegios

Las modificaciones también alcanzan aspectos operativos. El nuevo titular de Defensa ordenó la eliminación de barricadas en el acceso al Fuerte Tiuna y la reducción de controles en alcabalas militares, bajo el argumento de que el país “no está en guerra con nadie”.

En paralelo, se inició una revisión del personal militar en comisión de servicio, lo que implicaría el retorno a funciones castrenses de efectivos asignados a organismos del Estado. Esta medida podría impactar directamente en la estructura de poder interno del chavismo, especialmente en áreas donde la presencia militar ha sido clave para sostener la gestión política.

Uno de los puntos más sensibles es la revisión del esquema de escoltas asignados a altos funcionarios, dirigentes del oficialismo y miembros del aparato político. La medida abre interrogantes sobre posibles recortes en dispositivos de seguridad que durante años han sido ampliamente cuestionados por su magnitud.

El caso del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, figura entre los más observados, dado el amplio despliegue de protección del que ha dispuesto históricamente.

el comunicador oficialista Mario Silva también denunció públicamente que le fueron retirados sus escoltas, lo que refuerza la percepción de que la medida ya comenzó a aplicarse dentro de sectores del chavismo.

Reacomodo en el alto mando militar

La reorganización también se refleja en movimientos dentro del alto mando. Aunque varios cargos clave se mantienen, se han producido cambios en áreas estratégicas como la asesoría jurídica, logística y seguridad, lo que evidencia un proceso de ajuste interno sin ruptura total con la estructura anterior.

Entre las designaciones más relevantes se encuentran nuevos responsables en la Secretaría, la Asesoría Jurídica y el Cuartel General, mientras que otros funcionarios han sido ratificados en posiciones clave vinculadas a planificación, inteligencia y personal.

Este equilibrio entre continuidad y renovación sugiere una transición controlada dentro de la cúpula militar, en la que se preservan cuadros estratégicos mientras se introducen ajustes en áreas sensibles.

Cambio en la narrativa institucional

Uno de los aspectos más visibles del giro impulsado por González López es la transformación del discurso oficial. La comunicación del Ministerio de Defensa ha comenzado a abandonar el tono confrontacional y político que caracterizó la etapa anterior, para adoptar una narrativa más formal y orientada a la gestión.

Este cambio también se refleja en la identidad visual del despacho, que ha sido rediseñada bajo criterios más sobrios y minimalistas, reforzando una imagen institucional y menos asociada a consignas ideológicas.

Asimismo, en documentos oficiales recientes se ha modificado la forma de referencia al poder político, destacando la figura de la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez como comandante en jefe, en lugar de menciones directas al liderazgo anterior.

Señales de ajuste en el aparato de poder

Analistas interpretan estos movimientos como parte de un proceso más amplio de reorganización dentro del chavismo, en el que la Fuerza Armada busca reposicionarse en medio de cambios políticos y presiones internas.

La reducción del componente ideológico, la revisión de privilegios y el énfasis en la institucionalidad apuntan a un intento de proyectar estabilidad y control, en un contexto donde el rol militar sigue siendo determinante para el sostenimiento del poder.

Una transición bajo observación

Aunque las medidas ya han comenzado a implementarse, su alcance real dependerá de su aplicación efectiva dentro de la estructura militar y política. En particular, la revisión de escoltas y el retorno de efectivos a los cuarteles serán indicadores clave del nivel de transformación que se pretende consolidar.

Por ahora, la reorganización de la cúpula militar marca un nuevo capítulo en la dinámica interna del chavismo, con un enfoque que busca reducir la carga ideológica visible sin alterar el control estratégico de la institución.

FUENTE: Con información de INFOABE

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